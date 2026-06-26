Добігає кінця термін, протягом якого можна використати 2 000 гривень на скринінг здоров’я, нараховані учасникам державної програми до 1 травня 2026 року, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Ідеться про українців віком від 40 років, які вже отримали фінансування на проходження комплексного медичного обстеження, але ще не скористалися ним.

До якого числа потрібно використати 2 000 гривень на скринінг здоров’я та що буде, якщо не витратити гроші вчасно, читайте в нашому матеріалі.

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2 000 гривень на скринінг здоровʼя: термін дії

Для учасників, яким кошти були зараховані до 1 травня 2026 року, встановлений остаточний термін використання до 30 червня включно.

Саме тому тим, хто ще не записався на обстеження, радять не відкладати це на останній момент. Варто заздалегідь обрати медичний заклад, зв’язатися з його представниками та узгодити дату проходження скринінгу.

Що буде, якщо не використати 2 000 гривень на скринінг здоров’я

У МОЗ наголошують, що після 30 червня невикористані кошти не зберігатимуться на рахунку учасника. Якщо людина не оплатить послугу вчасно, гроші автоматично повернуться до державного бюджету.

Жодних додаткових заяв чи звернень для цього подавати не потрібно, адже повернення відбудеться автоматично після завершення встановленого терміну.

Після 1 травня правила програми змінилися

Нагадаємо, що із 1 травня 2026 року почали діяти оновлені правила участі у програмі 2 000 гривень на скринінг здоров’я 40+.

Тепер українці, яким виповнилося 40 років, можуть подавати заявку у будь-який зручний час. Якщо раніше потрібно було чекати 30 днів після дня народження, то зараз цього обмеження більше немає.

Подати заявку можна через застосунок Дія або звернувшись до найближчого ЦНАПу.

Протягом якого часу потрібно використати 2 000 гривень на скринінг здоров’я за новими правилами

Для тих, хто отримав виплату вже після 1 травня 2026 року, встановлено інший порядок.

Після зарахування коштів людина має два місяці, щоб оплатити послугу та пройти обстеження. Якщо цей строк мине, а гроші так і не будуть використані, вони також автоматично повернуться до державного бюджету.

Що входить до програми Скринінг здоров’я 40+

Програма розрахована на українців та українок віком від 40 років і допомагає виявити захворювання ще до появи серйозних симптомів.

Комплексне обстеження передбачає оцінку ризику розвитку серцево-судинних захворювань, перевірку ймовірності виникнення цукрового діабету, а також оцінювання стану ментального здоров’я.

За інформацією МОЗ, заявки на участь уже подали понад 1 млн українців. Пройти обстеження сьогодні можна у 2 227 медичних закладах по всій країні, які беруть участь у програмі.

Перелік закладів, де доступна послуга, опублікований на офіційному сайті програми.

Джерело : МОЗ

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