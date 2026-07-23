Мужчина был госпитализирован с высокой температурой и симптомами, схожими с другими инфекционными заболеваниями, однако анализы подтвердили заражение хантавирусом.

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Как во Львовской области подтвердили случай хантавирусной инфекции

Отмечается, что 53-летний житель Стрыя заболел 12 июля. У него повысилась температура до 38,6 °C, появились озноб, сильная головная боль, тошнота, потеря аппетита и боль в икроножных мышцах.

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15 июля мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом “бактериальная инфекция неуточненная”.

Однако лаборатория особо опасных инфекций Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины после проведенных исследований установила, что пациент болен геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вызванной хантавирусом.

В ходе обследования у мужчины не выявили признаков лептоспироза, зато методом ПЦР в сыворотке крови подтвердили наличие РНК хантавируса.

Где мог заразиться пациент

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что с 1 по 7 июля мужчина отдыхал в Хорватии на Макарской Ривьере, куда он добрался на собственном автомобиле.

По возвращении, 11 июля, он посещал горные районы Ивано-Франковской области, а по дороге домой останавливался в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке.

При этом пациент отрицает какой-либо контакт с мышевидными грызунами, их гнездами или выделениями, уверяет, что не находился в подвалах и не употреблял продукты или воду, которые могли быть загрязнены.

В Центре контроля и профилактики заболеваний отмечают, что конкретное место и обстоятельства заражения пока не установлены. Купание в Адриатическом море или мытье рук в реке лишь входят в эпидемиологический анамнез и не считаются подтвержденным путем заражения.

По месту жительства больного уже проводятся необходимые противоэпидемические меры, а расследование продолжается.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Хантавирусы представляют собой группу вирусов, естественными носителями которых в основном являются мышевидные грызуны. У человека они могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая чаще всего регистрируется в странах Европы и Азии.

Наиболее распространенный путь заражения – вдыхание пыли, загрязненной мочой, слюной или фекалиями инфицированных грызунов. Также заражение возможно через загрязненные продукты, воду или попадание выделений грызунов на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Первые симптомы могут напоминать грипп или лептоспироз. Чаще всего заболевание начинается с высокой температуры, озноба, сильной слабости, головной боли, болей в мышцах, тошноты и потери аппетита.

При отсутствии своевременного лечения состояние может быстро ухудшиться. К опасным симптомам относятся резкое уменьшение количества мочи, боль в пояснице, отеки, падение артериального давления и нарушение работы почек.

Медики советуют избегать контакта с грызунами и их выделениями, не употреблять воду из непроверенных источников, использовать перчатки при уборке хозяйственных помещений и тщательно мыть руки после работы на приусадебных участках или в местах, где могут находиться грызуны. Такие простые меры значительно снижают риск заражения хантавирусной инфекцией.

Напомним, круизный лайнер MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, 18 мая должен был прибыть в Роттердам для завершающей дезинфекции.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус отмечал, что ожидает новых случаев хантавируса после вспышки инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius.

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