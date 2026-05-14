В марте 2026 года на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. Судно вышло из Ушуайи на юге Аргентины 20 марта и должно было завершить маршрут в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 туристов из разных стран.

Заболели ли украинцы хантавирусом на корабле MV Hondius

Во время путешествия у нескольких пассажиров обнаружили признаки инфицирования. Впоследствии у части из них диагноз подтвердили после эвакуации в Нидерланды. Сообщалось о летальных случаях, а также о людях, проходящих лечение после подтверждения диагноза.

По данным МИД Украины, среди членов экипажа судна MV Hondius находились пять граждан Украины.

Один из них был эвакуирован спецрейсом в Нидерланды, еще четверо остаются на борту во время перехода судна в порт назначения. По прибытии их планируют направить в медицинское учреждение для карантинного наблюдения.

В ведомстве отметили, что состояние украинских членов экипажа пока стабильное, признаков ухудшения здоровья не фиксируется.

Зафиксированы ли случаи хантавируса в Украине

Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины, серотип хантавируса Andes (Andes virus), о котором в последнее время сообщают международные медицинские организации, не регистрировался в Украине, не циркулирует на ее территории и не имеет условий для формирования устойчивых естественных очагов.

В то же время в стране, как и в большинстве государств Европы, периодически выявляются другие разновидности хантавирусов, которые связаны с локальными популяциями диких грызунов.

Повышенное внимание к Andes virus связано с тем, что в отдельных случаях инфекция может протекать в тяжелой форме, а также с сообщениями о летальных исходах и зафиксированными эпизодами ограниченной передачи вируса между людьми при тесном контакте.

Несмотря на это, международные организации здравоохранения подчеркивают: для населения Европы общий риск заражения остается низким.

Почему Andes virus не закрепился бы в Украине

Специалисты объясняют, что ключевым фактором является отсутствие естественного резервуара вируса. В случае с Andes virus им выступает длиннохвостый карликовый рисовый хомяк — вид грызуна, распространенный исключительно в Южной Америке. В Украине и в Европе этот вид не встречается, а без стабильного носителя вирус не может поддерживать непрерывный природный цикл.

Вторым важным фактором являются особенности передачи инфекции между людьми. Даже в случае заноса вируса инфицированным лицом (инкубационный период может длиться до шести недель) дальнейшее распространение в бытовых условиях считается крайне маловероятным. В научной литературе описаны лишь единичные случаи заражения после длительного и тесного контакта.

Кроме того, среди граждан Украины, находившихся на борту судна MV Hondius, не было зафиксировано подтвержденных случаев инфицирования.

Хантавирусы — это большая группа вирусов, основными носителями которых являются грызуны. Человек чаще всего заражается случайно: при вдыхании пыли, загрязненной выделениями животных, через контакт с зараженными поверхностями или значительно реже — в результате укуса грызуна.

В мире выделяют две основные клинические формы хантавирусной инфекции. Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая преимущественно регистрируется в Европе и Азии. Ее вызывают, в частности, вирусы Puumala и Dobrava, циркулирующие и на территории Украины.

Вторая форма — хантавирусный легочный синдром, характерный для американского континента. Именно его может вызывать Andes virus. Этот тип инфекции способен быстро прогрессировать и в тяжелых случаях требует интенсивной медицинской помощи.

Где ввели карантин из-за хантавируса

После вспышки хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Европе начали вводить усиленные меры эпидконтроля и отслеживания контактных лиц.

Во Франции для всех, кто мог контактировать с инфицированными, действует специальный медицинский протокол. Он предусматривает обязательное обследование, регулярное наблюдение врачей и, по показаниям, изоляцию в медицинских учреждениях. Часть людей уже госпитализировали для дополнительного наблюдения.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти сосредоточены на быстром выявлении контактов и разрыве возможных цепочек передачи вируса. По его словам, все службы работают в усиленном режиме.

Правительство также обязало всех пассажиров и контактных лиц пройти медицинский контроль. Если появляются симптомы или есть подозрение на заражение, людей направляют на карантин в больницы.

Медики отмечают, что наблюдение может длиться до 42 дней — это ориентировочный инкубационный период хантавируса. У части пациентов уже идет лечение в больницах Парижа, в частности под наблюдением в отделениях интенсивной терапии. В то же время большинство контактных лиц чувствуют себя нормально и не имеют симптомов.

Франция перевела систему реагирования на усиленный режим с ежедневными координационными совещаниями. Отдельно продолжается установление всех людей, которые могли контактировать с пассажирами после завершения круиза, чтобы предотвратить скрытое распространение инфекции.

В Польше также ввели санитарный надзор за лицом, которое контактировало с пассажиркой этого судна.

