На Львівщині лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції у 53-річного жителя Стрия.

Чоловік був госпіталізований із високою температурою та симптомами, схожими на інші інфекційні захворювання, аналізи підтвердили зараження хантавірусом.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Як на Львівщині підтвердили випадок хантавірусної інфекції

Зазначається, що 53-річний мешканець Стрия захворів 12 липня. У нього підвищилася температура до 38,6°C, з’явилися озноб, сильний головний біль, нудота, втрата апетиту та біль у литкових м’язах.

15 липня чоловіка госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом “бактеріальна інфекція неуточнена”.

Однак лабораторія особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України після проведених досліджень встановила, що пацієнт хворіє на геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

Під час обстеження у чоловіка не виявили ознак лептоспірозу, натомість методом ПЛР у сироватці крові підтвердили наявність РНК хантавірусу.

Де міг заразитися пацієнт

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що з 1 до 7 липня чоловік відпочивав у Хорватії на Макарській Рив’єрі, куди подорожував власним автомобілем.

Після повернення, 11 липня, він відвідував гірські райони Івано-Франківської області, а дорогою додому зупинявся у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці.

Водночас пацієнт заперечує будь-який контакт із мишоподібними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, запевняє, що не перебував у підвалах і не вживав продуктів або води, які могли бути забруднені.

У Центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що конкретне місце та обставини зараження поки не встановлені. Купання в Адріатичному морі чи миття рук у річці лише входять до епідеміологічного анамнезу і не вважаються підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого вже проводять необхідні протиепідемічні заходи, а розслідування триває.

Що таке хантавірус і чим він небезпечний

Хантавіруси є групою вірусів, природними носіями яких переважно є мишоподібні гризуни. У людей вони можуть спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яка найчастіше реєструється у країнах Європи та Азії.

Найпоширеніший шлях зараження відбувається під час вдихання пилу, забрудненого сечею, слиною чи фекаліями інфікованих гризунів. Також інфікування можливе через забруднені продукти, воду або потрапляння виділень гризунів на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

Перші симптоми можуть нагадувати грип або лептоспіроз. Найчастіше захворювання починається з високої температури, ознобу, сильної слабкості, головного болю, болю у м’язах, нудоти та втрати апетиту.

За відсутності своєчасного лікування стан може швидко погіршитися. До небезпечних симптомів належать різке зменшення кількості сечі, біль у попереку, набряки, падіння артеріального тиску та порушення роботи нирок.

Медики радять уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями, не вживати воду з неперевірених джерел, використовувати рукавички під час прибирання господарських приміщень і ретельно мити руки після роботи на присадибних ділянках чи в місцях, де можуть перебувати гризуни. Такі прості заходи значно знижують ризик зараження хантавірусною інфекцією.

Нагадаємо, круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого було зафіксовано спалах хантавірусу, 18 травня мав прибути до Роттердама для завершальної дезінфекції.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус зазначав, що очікує нових випадків хантавірусу після спалаху інфекції на борту круїзного лайнера MV Hondius.

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