Зудит? Появилась сыпь? Родинка стала больше или изменила цвет? Большинство из нас хотя бы раз откладывали визит к врачу, объясняя все стрессом, аллергией, изменением косметики или случайными бытовыми факторами.

Иногда это действительно так. Но бывает и иначе: за внешне незначительными изменениями могут скрываться заболевания, которые лучше обнаружить как можно раньше.

Опасность родинок: когда следует обратиться к врачу

Кожа считается самым большим органом человеческого тела и своеобразным индикатором состояния здоровья. Она часто реагирует не только на внешние раздражители, но и на внутренние процессы. Именно поэтому дерматологи советуют внимательно относиться к любым изменениям, которые не исчезают сами собой или постепенно усиливаются.

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Насторожить должны покраснения, держащееся несколько недель, постоянный зуд, шелушение, сыпь без очевидной причины, появление новых образований на коже или изменение формы, цвета или размера уже имеющихся родинок. Не менее важны могут быть резкое выпадение волос, ломкость ногтей или изменение их структуры. Такие симптомы не всегда свидетельствуют о серьезном заболевании, но точно являются поводом получить профессиональную консультацию.

Пытаясь сэкономить время, многие люди сначала обращаются к поисковым системам, форумам или советам знакомых. Однако универсального средства от всех проблем с кожей нет. Крем или мазь, которые помогли кому-то другому, могут лишь временно снизить проявления болезни, тогда как ее причина останется без внимания. В результате человек тратит время, а лечение становится более сложным.

Именно поэтому специалисты Lancet Clinic рекомендуют не ждать, пока симптомы начнут мешать привычной жизни. Современные методы диагностики позволяют выявить многие дерматологические заболевания еще на ранних стадиях, когда они лучше поддаются лечению. В медицинском центре можно пройти консультацию дерматолога, дерматоскопию, трихологическое обследование, а также помощь в удалении доброкачественных новообразований кожи.

Если изменения не проходят, повторяются или вызывают сомнения, не откладывайте визит к специалисту. Подробнее о возможностях диагностики и записи на консультацию можно узнать на lancet.clinic. Иногда одна консультация помогает развеять лишние волнения, а иногда — вовремя выявить проблему, действительно нуждающуюся в лечении.

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