Свербить? З’явився висип? Родимка стала більшою або змінила колір? Більшість із нас хоча б раз відкладали візит до лікаря, пояснюючи все стресом, алергією, зміною косметики чи випадковими побутовими факторами.

Іноді це справді так. Але буває й інакше: за зовні незначними змінами можуть ховатися захворювання, які краще виявити якомога раніше.

Небезпека родимок: коли варто звернутися до лікаря

Шкіра вважається найбільшим органом людського тіла і своєрідним індикатором стану здоров’я. Вона часто реагує не лише на зовнішні подразники, а й на внутрішні процеси. Саме тому дерматологи радять уважно ставитися до будь-яких змін, які не зникають самі собою або поступово посилюються.

Зараз дивляться

Насторожити мають почервоніння, що тримається кілька тижнів, постійний свербіж, лущення, висипання без очевидної причини, поява нових утворень на шкірі або зміна форми, кольору чи розміру вже наявних родимок. Не менш важливими можуть бути різке випадіння волосся, ламкість нігтів чи зміна їхньої структури. Такі симптоми не завжди свідчать про серйозне захворювання, але точно є приводом отримати професійну консультацію.

Намагаючись заощадити час, багато людей спочатку звертаються до пошукових систем, форумів або порад знайомих. Проте універсального засобу від усіх проблем зі шкірою не існує. Крем чи мазь, які допомогли комусь іншому, можуть лише тимчасово зменшити прояви хвороби, тоді як її причина залишиться без уваги. У результаті людина витрачає час, а лікування стає складнішим.

Саме тому фахівці Lancet Clinic рекомендують не чекати, поки симптоми почнуть заважати звичному життю. Сучасні методи діагностики дають змогу виявити багато дерматологічних захворювань ще на ранніх стадіях, коли вони краще піддаються лікуванню. У медичному центрі можна пройти консультацію дерматолога, дерматоскопію, трихологічне обстеження, а також отримати допомогу у видаленні доброякісних новоутворень шкіри.

Якщо зміни не минають, повторюються або викликають сумніви, не відкладайте візит до спеціаліста. Детальніше про можливості діагностики та запис на консультацію можна дізнатися на lancet.clinic. Іноді одна консультація допомагає розвіяти зайві хвилювання, а іноді — вчасно виявити проблему, яка справді потребує лікування.

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