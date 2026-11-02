Современная лазерная коррекция зрения продолжает развиваться в направлении максимальной персонализации.

Если раньше главной целью было устранение близорукости, дальнозоркости и астигматизма, то сегодня мы стремимся учитывать индивидуальные особенности всей оптической системы глаза каждого пациента, говорится в обращении профессора, доктора медицинских наук Оксаны Витовской.

Именно поэтому в Британском офтальмологическом центре появился новый лазер для коррекции зрения, основанный на принципиально ином подходе к планированию лечения. В основе технологии лежит создание подробной цифровой модели глаза пациента и индивидуальный расчет параметров коррекции.

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Ее ключевая особенность — не только высокая точность лазерного воздействия. Еще важнее то, что технология позволяет учитывать особенности прохождения света через всю оптическую систему глаза и формировать персонализированный план лечения для каждого пациента.

— На самом деле мы переходим от стандартизированной коррекции зрения к максимально индивидуализированному лечению, которое сосредоточено не на диагнозе, а на конкретном человеке с уникальными характеристиками зрения, — объясняет Оксана Витовская.

Цифровой двойник твоего глаза

Перед коррекцией проводится комплексная диагностика на платформе InnovEyes Sightmap. На основе результатов обследования создается трехмерная цифровая модель глаза пациента — своего рода цифровой оптический двойник.

В ходе исследования оцениваются следующие аспекты:

форма и оптические свойства роговицы;

индивидуальные аберрации глаза;

длина глаз;

глубина передней камеры;

относительное расположение оптических структур;

особенности прохождения света к сетчатке.

Такой объем данных позволяет гораздо точнее планировать коррекцию зрения, чем использовать только стандартные рефракционные параметры или рецепт на очки.

До 2000 световых лучей для создания персонального плана коррекции

Технология Ray-Tracing математически моделирует прохождение до 2000 световых лучей через оптическую систему конкретного глаза. Компьютер анализирует особенности преломления каждого луча и определяет индивидуальные оптические характеристики, влияющие на качество зрения.

На основе этих данных автоматически создается персонализированный профиль лазерной коррекции. Другими словами, лазер работает не по средней модели глаза, а по расчетам, созданным индивидуально для каждого пациента.

Не только острота зрения — качество зрения

— Пациенты часто спрашивают меня, что важнее: высокая острота зрения или комфортное зрение в повседневной жизни. Мой ответ всегда один и тот же: важны оба показателя, — подчеркивает Оксана Витовская.

Современная коррекция зрения должна обеспечивать не только возможность видеть мелкие детали, но и высокое качество изображения, хороший контраст, комфорт в сумерках и стабильное зрение при разных условиях освещения.

Новая технология позволяет учитывать не только близорукость и астигматизм, но и более сложные оптические аберрации, которые невозможно исправить обычными очками.

Именно поэтому индивидуальный подход направлен на достижение максимально высокого качества зрения для каждого конкретного пациента.

Можно ли видеть лучше, чем 100%?

Клинические исследования показали, что после персонализированной коррекции зрения многие пациенты достигали остроты зрения выше стандартного уровня 1,0 (20/20), а у некоторых результаты составляли 1,25, 1,6 и даже 2,0.

— Однако как хирург и ученый я всегда подчеркиваю: результат лазерной коррекции индивидуален. Наша задача — не обещать конкретные цифры, а добиться максимального, безопасного и предсказуемого результата для каждого пациента, — отмечает Оксана Витовская.

Чем новый лазер отличается от предыдущих технологий?

Традиционная лазерная коррекция в основном направлена на исправление близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Топографически ориентированные технологии дополнительно учитывают форму поверхности роговицы.

Технология Ray-Tracing делает следующий шаг. Она создает модель всей оптической системы глаза и анализирует прохождение света через нее к сетчатке. Индивидуализируется не только воздействие на роговицу, но и весь расчет будущей коррекции зрения.

Технологии и опыт хирурга

Даже самые современные технологии не могут заменить клиническое мышление врача.

— Перед выбором метода коррекции мы обязательно оцениваем состояние роговицы, рефракционную стабильность, состояние слезной пленки, сетчатки и других структур глаза, определяем показания и возможные ограничения, — подчеркивает Оксана Витовская.

Только после этого принимается решение о наиболее подходящем методе лечения для конкретного пациента. Поэтому персонализированная лазерная коррекция основана на сочетании трех ключевых компонентов:

Точная диагностика → индивидуальное цифровое моделирование → опыт офтальмохирурга.

Новый лазер в Британском офтальмологическом центре

— Внедрение новых технологий для нас было не просто очередным обновлением оборудования, — говорит Оксана Витовская.

Это переход к более персонализированной модели лазерной коррекции зрения, где планирование процедуры основано на комплексном анализе индивидуальных характеристик глаза каждого пациента.

Новый лазер позволяет учитывать гораздо больше параметров, чем традиционные методы расчета коррекции, что делает подход к лечению еще более точным, индивидуальным и научно обоснованным.

— Мы уверены, что будущее рефракционной хирургии за технологиями, которые адаптируются к особенностям конкретного человека, а не к средним показателям. Сегодня этот инновационный подход уже доступен жителям Украины в Британском офтальмологическом центре.

Мы рады предложить нашим пациентам одну из самых современных технологий лазерной коррекции зрения, основанную на создании индивидуальной цифровой модели глаза и максимально персонализированном планировании лечения.

Твоя коррекция не начинается с лазера. Она начинается с понимания уникальных особенностей именно твоих глаз, — заключает Оксана Витовская.

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Профессор, доктор медицинских наук Оксана Витовская



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