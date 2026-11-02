Сучасна лазерна корекція зору продовжує розвиватися в напрямку максимальної персоналізації.

Якщо раніше головною метою було усунення короткозорості далекозорості та астигматизму, то сьогодні ми прагнемо враховувати індивідуальні характеристики всієї оптичної системи ока кожного пацієнта, йдеться у зверненні професора, доктора медичних наук Оксани Вітовської.

Саме тому у Британському офтальмологічному центрі з’явився новий лазер для корекції зору, заснований на принципово іншому підході до планування лікування. В основі технології — створення детальної цифрової моделі ока пацієнта та індивідуальний розрахунок параметрів корекції.

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Її ключова особливість — не лише висока точність лазерного впливу. Ще важливіше те, що технологія дозволяє враховувати особливості проходження світла через всю оптичну систему ока та формувати персоналізований план лікування для кожного пацієнта.

— Насправді ми переходимо від стандартизованої корекції зору до найбільш індивідуалізованого лікування, яке зосереджене не на діагнозі, а на конкретній людині з унікальними візуальними характеристиками зору, — пояснює Оксана Вітовська.

Цифровий двійник вашого ока

Перед проведенням корекції здійснюється комплексна діагностика на платформі InnovEyes Sightmap. На основі результатів обстеження створюється тривимірна цифрова модель ока пацієнта — своєрідний цифровий оптичний близнюк.

Під час дослідження оцінюються такі аспекти:

форма та оптичні властивості рогівки;

індивідуальні аберації ока;

довжини очей;

глибина передньої камери;

відносне розташування оптичних структур;

особливості проходження світла до сітківки.

Ця кількість даних дозволяє набагато точніше планувати корекцію зору, ніж використовувати лише стандартні рефракційні параметри або рецепт на окуляри.

До 2000 світлових променів для створення персонального плану корекції

Технологія Ray-Tracing математично імітує проходження до 2000 світлових променів через оптичну систему конкретного ока. Комп’ютер аналізує особливості заломлення кожного променя і визначає індивідуальні оптичні характеристики, що впливають на якість зору.

На основі цих даних автоматично створюється персоналізований профіль лазерної корекції. Іншими словами, лазер працює не за середньою моделлю ока, а за розрахунками, створеними індивідуально для кожного пацієнта.

Не лише гострота зору — якість зору

— Пацієнти часто запитують мене, що важливіше: висока гострота зору чи комфортний зір у повсякденному житті. Моя відповідь завжди однакова: важливі обидва показника, — наголошує Оксана Вітовська.

Сучасна корекція зору має забезпечити не лише можливість бачити дрібні деталі, а й високу якість зображення, хороший контраст, комфорт у сутінках і стабільний зір за різних умов освітлення.

Нова технологія дозволяє враховувати не лише короткозорість і астигматизм, а й складніші оптичні аберації, які не можна виправити звичайними окулярами.

Саме тому персоналізований підхід спрямований на досягнення найвищої якості зору для кожного конкретного пацієнта.

Чи можливо бачити краще за 100%?

Клінічні дослідження показали, що після персоналізованої корекції зору багато пацієнтів досягали гостроти зору вище стандартного рівня 1,0 (20/20), а деякі мали результати 1,25, 1,6 і навіть 2,0.

— Однак як хірург і науковець я завжди наголошую: результат лазерної корекції індивідуальний. Наше завдання — не обіцяти конкретні цифри, а досягти максимального, безпечного та передбачуваного результату для кожного пацієнта, — зауважує Оксана Вітовська.

Чим новий лазер відрізняється від попередніх технологій?

Традиційна лазерна корекція головним чином спрямована на корекцію короткозорості, далекозорості та астигматизму. Топографічно орієнтовані технології додатково враховують форму поверхні рогівки.

Технологія Ray-Tracing здійснює наступний крок. Вона створює модель усієї оптичної системи ока і аналізує проходження світла через неї до сітківки. Персоналізовано не лише вплив на рогівку, а й весь розрахунок майбутньої корекції зору.

Технології та досвід хірурга

Навіть найсучасніші технології не можуть замінити клінічне мислення лікаря.

— Перед вибором методу корекції ми обов’язково оцінюємо стан рогівки, рефракційну стабільність, стан слізної плівки, сітківки та інших структур ока, визначаємо показання та можливі обмеження, — наголошує Оксана Вітовська.

Лише після цього ухвалюється рішення щодо найбільш відповідного методу лікування для конкретного пацієнта. Тому персоналізована лазерна корекція базується на поєднанні трьох ключових компонентів:

Точна діагностика → індивідуальне цифрове моделювання → досвід офтальмохірурга.

Новий лазер у Британському офтальмологічному центрі

— Впровадження нових технологій для нас було не просто черговим оновленням обладнання, — говорить Оксана Вітовська.

Це перехід до більш персоналізованої моделі лазерної корекції зору, де планування процедури базується на комплексному аналізі індивідуальних характеристик ока кожного пацієнта.

Новий лазер дозволяє враховувати значно більше параметрів, ніж традиційні методи розрахунку корекції, що робить підхід до лікування ще точнішим, індивідуальним і науково обґрунтованішим.

— Ми переконані, що майбутнє рефракційної хірургії належить технологіям, які адаптуються до характеристик конкретної людини, а не до середніх параметрів. Сьогодні цей інноваційний підхід вже доступний для жителів України в Британському офтальмологічному центрі.

Ми раді запропонувати нашим пацієнтам одну з найсучасніших технологій лазерної корекції зору, засновану на створенні індивідуальної цифрової моделі ока та максимально персоналізованому плануванні лікування.

Ваша корекція не починається з лазера. Вона починається з розуміння унікальних рис саме ваших очей, — підсумовує Оксана Вітовська.

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Професор, доктор медичних наук Оксана Вітовська

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