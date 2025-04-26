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Валентина Летяк, редактор ленты

Новая почта и Ощадбанк возобновили работу сервисов после технического сбоя: что известно

Новини, телефон
Фото: Pexels

Утром 26 апреля пользователи сообщали о сбое в работе приложения Дія, а также Новой почты, Ощадбанка и других сервисов.

По состоянию на 11:48, по информации председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова, проблема во внешнем дата-центре урегулирована — все сервисы финучреждения работают в штатном режиме.

Еще раньше восстановление работы своих сервисов подтвердили в Новой почте, отметив, что еще возможны временные трудности с доступом к сайту.

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Технический сбой в Дії и Новой почте 26 апреля: что известно

В админстирации Новой почты утром объяснили, что их сервисы временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

— Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 09:00 субботы, 26 апреля, проблема устраняется. Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем сообщать дополнительно, — говорится в сообщении.

В Дії сообщили, что временный сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

— Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой, — сообщается на странице сервиса в соцсети.

Также из-за технического сбоя в Ощадбанке временно невозможно оплатить проезд на турникетах Киевского метрополитена, говорят в КГГА.

И заверили, что специалисты банка работают над устранением неисправности.

А пока оплатить проезд можно транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой. или же бумажным qr-билетом.

Глава Монобанка Олег Гороховский считает, что это могла быть хакерская атака на один из крупных дата-центров. В то же время работу именно Monobank якобы не задело.

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Міністерство юстиції

Приложение Дія, Киевский метрополитен, Нова пошта, Ощадбанк, Проїзд, Смартфон, Хакерские атаки
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