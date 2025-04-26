Нова пошта і Ощадбанк відновили роботу сервісів після технічного збою: що відомо

Вранці 26 квітня користувачі повідомляли про збій у роботі застосунку Дія, а також Нової пошти, Ощадбанку та інших сервісів.

Станом на 11:48, за інформацією голови правління Ощадбанку Сергія Наумова, проблему у зовнішньому дата-центрі врегульовано – всі сервіси фінустанрви працюють у штатному режимі.

Ще раніше відновлення роботи своїх сервісів підтвердили у Новій пошті, зауваживши, що ще можливі тимчасові труднощі із доступом до сайту.

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Технічний збій у Дії та Новій пошті 26 квітня: що відомо

В адмінстрації Нової пошти вранці пояснили, що їхні сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами з боку підрядника.

– Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 09:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення сповіщатимемо додатково, – йдеться у повідомленні.

В Дії повідомили, що тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

– Щоб такі ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою, – повідомляється на сторінці сервісу в соцмережі.

Також через технічний збій у Ощадбанку тимчасово неможливо сплатити проїзд на турнікетах Київського метрополітену, кажуть в КМДА.

І запевнили, що фахівці банку працюють над усуненням несправності. А поки що сплатити за проїзд можна транспортною картою, qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий, або ж паперовим qr-квитком. Очільник Монобанку Олег Гороховський вважає, що це могла бути хакерська атака на один із великих дата-центрів. Водночас роботу саме Monobank нібито не зачепило. Читайте також Мін’юст відновив роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки РФ

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