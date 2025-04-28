Налоговая взялась за украинцев на OnlyFans: сколько заработали пользователи платформы

За три года украинцы заработали на платформе OnlyFans $111 млн. В частности Великобритания передала ГНС Украины информацию о почти 5,5 тыс. пользователей, работавших через 7 тыс. аккаунтов.

Сколько украинцы зарабатывают на OnlyFans

Украинская служба уже проверила более 750 человек, доначислив им более 250 млн грн налогов. Еще 600 дел находится в процессе рассмотрения.

Налоговая также разослала более 5 тыс. запросов тем, кто зарабатывал на платформе. Отреагировали менее 750 человек, которые задекларировали 356 млн грн.

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— Поскольку Великобритания и другие страны предоставляют нам ту или иную информацию, мы можем ее использовать и государственный бюджет будет получать еще больше денег. Те, кто находятся в тени или не платят налоги, мы до них доберемся, — подчеркнул глава ГНС Руслан Кравченко в интервью Экономической правде.

Можно ли работать на OnlyFans легально

Глава налоговой службы напомнил, что независимо от того, где именно получены деньги — в Украине или за рубежом — налоги надо платить. Часть авторов на OnlyFans уже оформилась как физические лица-предприниматели и добровольно платит в бюджет.

Кравченко также пояснил, что налоговая не занимается расследованием содержания контента, ведь это дело других органов. Задача налоговиков — контролировать, не уклоняются ли люди от уплаты обязательных платежей.

Что такое OnlyFans

OnlyFans — это британская онлайн-платформа, которая позволяет авторам контента зарабатывать на подписках. Пользователи платят за доступ к фото, видео или текстам. Хотя на сайте есть разный контент, больше всего его ассоциируют с материалами для взрослых.

На платформе можно увидеть и звездные аккаунты. Так, например актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, объявила в соцсетях о запуске собственного аккаунта на платформе OnlyFans. Таким образом она хочет заработать денег на ремонт в доме.

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