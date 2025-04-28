Податкова взялася за українців на OnlyFans: скільки заробили користувачі платформи

За три роки українці заробили на платформі OnlyFans $111 млн. Зокрема, Велика Британія передала ДПС України інформацію про майже 5,5 тис. користувачів, що працювали через 7 тис. акаунтів.

Скільки українці заробляють на OnlyFans

Українська служба вже перевірила понад 750 осіб, донарахувавши їм більше ніж 250 млн грн податків. Ще 600 справ перебувають у процесі розгляду.

Податкова також розіслала понад 5 тис. запитів тим, хто заробляв на платформі. Відреагували менше ніж 750 людей, які задекларували 356 млн грн.

Зараз дивляться

– Оскільки Британія та інші країни надають нам ту чи іншу інформацію, ми можемо її використовувати і державний бюджет буде отримувати ще більше грошей. Ті, хто перебувають у тіні або не сплачують податки, ми до них доберемося, – наголосив голова ДПС Руслан Кравченко в інтервʼю Економічній правді.

Чи можна працювати на OnlyFans легально

Очільник податкової служби нагадав, що незалежно від того, де саме отримані гроші – в Україні чи за кордоном – податки треба сплачувати. Частина авторів на OnlyFans уже оформилися як фізичні особи-підприємці й добровільно сплачують у бюджет.

Кравченко також пояснив, що податкова не займається розслідуванням змісту контенту, адже це справа інших органів. Завдання податківців – контролювати, чи люди не ухиляються від сплати обовʼязкових платежів.

Що таке OnlyFans

OnlyFans – це британська онлайн-платформа, яка дає змогу авторам контенту заробляти на підписках. Користувачі платять за доступ до фото, відео чи текстів. Хоча на сайті є різний контент, найбільше його асоціюють із матеріалами для дорослих.

На платформі можна побачити й зіркові акаунти. Так, наприклад акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила у соцмережах про запуск власного акаунта на платформі OnlyFans. У такий спосіб вона хоче заробити грошей на ремонт у будинку.

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