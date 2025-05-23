Цены на iPhone взлетят до $3,5 тыс. из-за требований Трампа перенести производство в США

Президент США Дональд Трамп призвал Apple перенести производство iPhone в Соединенные Штаты, пригрозив компании пошлиной в 25%, если устройства и в дальнейшем будут изготавливаться в Индии или других странах.

Об этом он заявил на своей платформе Truth Social, пишет CNN.

iPhone подорожает втрое

— Я давно сообщил Тиму Куку, чего ожидаю: iPhone, которые продаются в США, должны изготавливать именно здесь, а не в Индии или где-либо еще. Если это будет не так, Apple заплатит не менее 25% пошлины, — написал Трамп.

Эксперты скептически относятся к таким планам. Дан Айвз, руководитель глобальных технологических исследований в Wedbush Securities, назвал эту идею “фантастической выдумкой”. По его словам, перенос производственной цепи из Азии в США сделает iPhone втрое дороже — около $3 500 вместо нынешних $1 000.

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— Чтобы воссоздать такую производственную экосистему в США, например, создать фабрики в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, придется потратить десятки миллиардов. И тогда у нас будет iPhone за $3 500, — сказал Айвз.

Аналитик также отметил, что даже частичный перенос производства, только 10%, обойдется Apple в $30 млрд и займет не менее трех лет.

iPhone производят преимущественно в Китае

Производство и сборка смартфонов еще десятилетие назад было перенесено в Азию, тогда как американские компании сосредоточились на разработке ПО и дизайна — более прибыльных направлениях. Это позволило Apple стать одной из самых дорогих компаний мира.

Около 90% всех iPhone изготавливаются в Китае, говорит Айвз. Из-за тарифной политики Трампа акции Apple с момента его инаугурации в январе потеряли более 14% стоимости.

— Ни одна компания не пострадала от тарифной бури так сильно, как Apple. Это экономический Армагеддон, особенно для техносектора, — добавил он.

Чипы для iPhone производят в основном в Тайване, дисплеи — в Южной Корее, другие компоненты и финальная сборка — в Китае.

Сейчас iPhone избежал самых жестких пошлин благодаря исключению смартфонов из перечня товаров, на которые наложены повышенные пошлины в связи с торговой войной с Китаем. Но компания все равно сталкивается с 20% пошлиной на китайские товары из-за роли Пекина в торговле фентанилом.

iPhone будут производиться и в Индии

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил во время последнего отчета о прибыли, что большинство iPhone, которые будут поставляться в США, теперь будут изготавливаться в Индии. По его словам, пошлины могут увеличить расходы Apple на $900 млн только за текущий квартал.

В феврале Apple объявила о намерении инвестировать $500 млрд в США в течение четырех лет, чтобы уменьшить зависимость от Китая и избежать давления таможенной политики.

Apple также расширяет производство в Индии и Бразилии. Но, по оценке Джина Манстера из Deepwater Asset Management, если пошлины превысят 30%, компании придется повысить цены.

— Если пошлина будет до 30%, Apple, вероятно, возьмет большинство расходов на себя. Но, после этого предела компания начнет перекладывать их на потребителя, — сказал Манстер.

Это не первая попытка Трампа заставить крупные компании вернуть производство на территорию США. Подобные инициативы были частью его экономической программы во время первого президентского срока.

Сейчас Трамп стремится усилить давление на американских гигантов, чтобы создать новые рабочие места в пределах Соединенных Штатов.

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