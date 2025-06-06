Почему не работает Т2: что происходит с цифровым телевидением

Цифровое эфирное телевидение Т2 является основным источником доступа к бесплатным телеканалам для миллионов украинцев. Однако иногда пользователи сталкиваются с проблемами, когда часть каналов исчезает или изображение нестабильное.

Факты ICTV узнавали, почему не работает Т2 и что с этим делать.

Почему не работает телевидение сегодня

Вечером четверга и в ночь на 6 июня Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты типа Калибр.

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Взрывы в Луцке, Тернополе и Львове в результате массированных атак РФ привели к повреждениям жилых домов, инфраструктуры и объектов промышленности, а также проблемам с электроснабжением и водой. В Луцке пострадали пять человек, в Тернополе — пять, там также зафиксировано задымление и превышение вредных веществ в воздухе.

Из-за повреждения электросетей и технических объектов эти события могут вызывать перебои в работе телевидения, в частности в эфире Т2 и некоторых телеканалов. Это одна из причин, почему сегодня могут не работать отдельные каналы.

Во время комбинированного обстрела Киева со стороны РФ взрывы прогремели в восьми районах города.

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, из которых 16 были госпитализированы.

В результате падения обломков сбитых воздушных целей зафиксированы многочисленные пожары и повреждения инфраструктуры.

В частности, поврежден участок путей Киевского метрополитена между станциями Дарница и Левобережная, в связи с чем в ближайшее время поезда будут курсировать только на отрезке Академгородок — Арсенальная.

Так что возможно не работают телеканалы из-за комбинированного обстрела.

Почему не работает телевидение в Украине

Иногда телеканалы не работают не из-за сбоев в системе вещания, а в некорректной работе антенны или ее неправильной настройке.

В цифровой сети Т2 в Украине транслируется 32 телеканала, распределенные на четыре мультиплекса — по 8 каналов в каждом. Каждый мультиплекс работает на отдельной частоте. Это означает, что если по каким-то причинам антенна не может принять сигнал одной из частот, то все 8 каналов соответствующего мультиплекса будут отсутствовать или работать с помехами.

Самая распространенная причина исчезновения каналов — антенна.

В более 90% случаев проблемы с приемом Т2 связаны с:

некачественной или маломощной антенной;

неправильной ориентацией;

физическими препятствиями между антенной и передающей телебашней (высокие дома, деревья, ландшафт).

Ситуация усложняется, если антенна:

не закреплена (например, просто лежит на балконе),

имеет низкий коэффициент усиления,

не обеспечивает прямой видимости на телебашню (особенно важно в больших городах или в условиях густой застройки).

Выбирайте внешнюю антенну с усилителем, если вы проживаете на расстоянии более 10-15 км от телебашни или в зоне со сложным рельефом/застройкой.

Антенна должна быть установлена на открытом пространстве (например, на фасаде или крыше) и ориентирована четко в сторону ближайшей телевышки.

Закрепление должно быть надежным, чтобы избежать смещения от ветра или других факторов.

После установки следует выполнить полное сканирование каналов, чтобы убедиться, что все мультиплексы принимаются.

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