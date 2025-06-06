Чому не працює Т2: що відбувається з цифровим телебаченням

Цифрове ефірне телебачення Т2 є основним джерелом доступу до безкоштовних телеканалів для мільйонів українців. Однак іноді користувачі стикаються з проблемами, коли частина каналів зникає або зображення нестабільне.

Факти ICTV дізнавалися, чому не працює Т2 та що з цим робити.

Чому не працює телебачення сьогодні

Увечері четверга та в ніч на 6 червня Росія здійснила масований комбінований обстріл України, застосувавши ударні дрони, балістичні й крилаті ракети типу “Калібр”.

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Вибухи в Луцьку, Тернополі та Львові внаслідок масованих атак РФ призвели до пошкоджень житлових будинків, інфраструктури та об’єктів промисловості, а також проблем із електропостачанням і водою. У Луцьку постраждало п’ятеро людей, у Тернополі — п’ятеро, там також зафіксовано задимлення та перевищення шкідливих речовин у повітрі.

Через пошкодження електромереж і технічних об’єктів ці події можуть спричиняти перебої у роботі телебачення, зокрема в ефірі Т2 і деяких телеканалів. Це одна з причин, чому сьогодні можуть не працювати окремі канали.

Під час комбінованого обстрілу Києва з боку РФ вибухи пролунали в восьми районах міста. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 20 отримали поранення, з яких 16 були госпіталізовані.

У результаті падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано численні пожежі та пошкодження інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено ділянку колій Київського метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна, у зв’язку з чим найближчим часом потяги курсуватимуть лише на відрізку Академмістечко – Арсенальна.

Отже можливо не працюють телеканали через комбінований обстріл.

Чому не працює телебачення в Україні

Іноді телеканали не працюють не через збої в системі мовлення, а в некоректній роботі антени або її неправильному налаштуванні.

У цифровій мережі Т2 в Україні транслюється 32 телеканали, розподілені на чотири мультиплекси — по 8 каналів у кожному. Кожен мультиплекс працює на окремій частоті. Це означає, що якщо з якихось причин антена не може прийняти сигнал однієї з частот, то всі 8 каналів відповідного мультиплексу будуть відсутні або працюватимуть з перешкодами.

Найпоширеніша причина зникнення каналів — антена.

У понад 90% випадків проблеми із прийомом Т2 пов’язані з:

неякісною або малопотужною антеною;

неправильною орієнтацією;

фізичними перешкодами між антеною та передавальною телевежею (високі будинки, дерева, ландшафт).

Ситуація ускладнюється, якщо антена:

не закріплена (наприклад, просто лежить на балконі),

має низький коефіцієнт підсилення,

не забезпечує прямої видимості на телевежу (особливо важливо у великих містах або в умовах густої забудови).

Обирайте зовнішню антену з підсилювачем, якщо ви проживаєте на відстані понад 10–15 км від телевежі або у зоні зі складним рельєфом/забудовою.

Антена повинна бути встановлена на відкритому просторі (наприклад, на фасаді чи даху) та орієнтована чітко в бік найближчої телевежі.

Закріплення має бути надійним, щоби уникнути зміщення від вітру чи інших чинників.

Після встановлення варто виконати повне сканування каналів, щоб переконатися, що всі мультиплекси приймаються.

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