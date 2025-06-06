События ночи 6 июня: взрывы в Киеве, Тернополе, Луцке и Львове, “бавовна” в РФ
С вечера четверга и в течение ночи 6 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистики и крылатых ракет Калибр.
Сегодня взрывы раздавались в Киеве, Тернополе, Луцке, Львове и других городах Украины.
В российском Брянске этой ночью также не спали — там якобы атаковали местный аэродром с Искандерами.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 6 июня — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Киеве
- Взрывы в Луцке
- Удар по Тернополю
- Взрывы во Львове и области
- Взрывы на аэродроме в российском Брянске
Взрывы в Киеве
Во время комбинированной атаки РФ на Киев взрывы раздавались в восьми районах столицы.
К сожалению, известно о четырех погибших в Киеве, еще 20 человек ранены, 16 из которых госпитализированы.
Зафиксированы многочисленные пожары и разрушения из-за падения сбитых вражеских целей.
В частности, повреждены пути Киевского метрополитена между станциями Дарница и Левобережная, поэтому как минимум в течение ближайших суток поезда будут передвигаться только между станциями Академгородок — Арсенальная.
Взрывы в Луцке
В Луцке ночью 6 июня также раздавались взрывы — отражали комбинированную атаку агрессора. Здесь зафиксировали 15 беспилотников и шесть ракет.
Во время обстрела повреждена кровля одного из многоквартирных домов, пострадали пять человек.
Также во многих домах и отдельных учебных заведениях выбило окна, повреждены государственное учреждение и коммерческие объекты, частные автомобили.
Удар по Тернополю
В результате взрывов в Тернополе во время массированной комбинированной атаки со стороны РФ повреждены промышленные объекты и инфраструктура, вспыхнули пожары, часть города без электроэнергии, есть проблемы с водоснабжением.
Известно, что враг ударил по городу крылатыми ракетами Калибр и БпЛА типа Шахед, пострадали 5 человек.
Также после взрывов в Тернополе наблюдается задымление. По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.
Поэтому специалисты рекомендуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице и советуют не открывать окна.
Взрывы во Львове и области
Ночью Львовская область подверглась комбинированному удару армии РФ.
Взрывы во Львове и на территории региона раздавались с начала суток — ПВО отражала атаку дронов и ракет.
Известно о повреждении промышленного объекта в Дрогобычском районе.
Также в нескольких селах под Львовом есть проблемы с электроснабжением, на месте работает аварийная бригада Львовоблэнерго.
Взрывы на аэродроме в российском Брянске
Еще с вечера жители российского Брянска сообщали о громких взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.
Некоторые российские блогеры предполагают, что целью атаки БпЛА могли быть ракетные комплексы Искандер, которые якобы размещалась на его территории
Впоследствии они заявили о повторных детонациях и подтвердили уничтожение Искандеров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.