События ночи 6 июня: взрывы в Киеве, Тернополе, Луцке и Львове, “бавовна” в РФ

С вечера четверга и в течение ночи 6 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистики и крылатых ракет Калибр.

Сегодня взрывы раздавались в Киеве, Тернополе, Луцке, Львове и других городах Украины.

В российском Брянске этой ночью также не спали — там якобы атаковали местный аэродром с Искандерами.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 6 июня — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Во время комбинированной атаки РФ на Киев взрывы раздавались в восьми районах столицы.

К сожалению, известно о четырех погибших в Киеве, еще 20 человек ранены, 16 из которых госпитализированы.

Зафиксированы многочисленные пожары и разрушения из-за падения сбитых вражеских целей.

В частности, повреждены пути Киевского метрополитена между станциями Дарница и Левобережная, поэтому как минимум в течение ближайших суток поезда будут передвигаться только между станциями Академгородок — Арсенальная.

Взрывы в Луцке

В Луцке ночью 6 июня также раздавались взрывы — отражали комбинированную атаку агрессора. Здесь зафиксировали 15 беспилотников и шесть ракет.

Во время обстрела повреждена кровля одного из многоквартирных домов, пострадали пять человек.

Также во многих домах и отдельных учебных заведениях выбило окна, повреждены государственное учреждение и коммерческие объекты, частные автомобили.

Удар по Тернополю

В результате взрывов в Тернополе во время массированной комбинированной атаки со стороны РФ повреждены промышленные объекты и инфраструктура, вспыхнули пожары, часть города без электроэнергии, есть проблемы с водоснабжением.

Известно, что враг ударил по городу крылатыми ракетами Калибр и БпЛА типа Шахед, пострадали 5 человек.

Также после взрывов в Тернополе наблюдается задымление. По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

Поэтому специалисты рекомендуют тернополянам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице и советуют не открывать окна.

Взрывы во Львове и области

Ночью Львовская область подверглась комбинированному удару армии РФ.

Взрывы во Львове и на территории региона раздавались с начала суток — ПВО отражала атаку дронов и ракет.

Известно о повреждении промышленного объекта в Дрогобычском районе.

Также в нескольких селах под Львовом есть проблемы с электроснабжением, на месте работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Взрывы на аэродроме в российском Брянске

Еще с вечера жители российского Брянска сообщали о громких взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.

Некоторые российские блогеры предполагают, что целью атаки БпЛА могли быть ракетные комплексы Искандер, которые якобы размещалась на его территории

Впоследствии они заявили о повторных детонациях и подтвердили уничтожение Искандеров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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