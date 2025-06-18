Украина ежемесячно подвергается тысячам кибератак – Федоров

Украинские государственные ресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров о кибератаках

— Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь, — сказал министр.

По словам Федорова, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.

— Если есть аномалии — система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы, — пояснил он.

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Федоров подчеркнул, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов критически важна. Именно поэтому Минцифры договорилось с “крупным донором”, который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.

Недавно стало известно, что в Украине разработают государственный искусственный интеллект. Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором Киевстар по созданию первой украинской большой языковой модели (LLM).

Источник: Диалоги с NV

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