Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Атакой на Украину Путин стремится выставить лидеров G7 слабыми — Сибига
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
2 мин.

Украина ежемесячно подвергается тысячам кибератак – Федоров

Михайло Федоров про кібератаки
Фото: Pexels, УНИАН

Украинские государственные ресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров о кибератаках

— Поверьте, что такое количество атак, которое происходит в киберпространстве, оно невероятное. У нас тысячи атак ежемесячно. Государство достаточно достойно проходит этот путь, — сказал министр.

По словам Федорова, у каждого сотрудника Минцифры установлено специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое анализирует поведение на ноутбуке.

— Если есть аномалии — система мгновенно реагирует. Так мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы, — пояснил он.

Сейчас смотрят

Федоров подчеркнул, что скорость реакции на хакерские атаки госресурсов критически важна. Именно поэтому Минцифры договорилось с “крупным донором”, который будет финансировать тендеры по киберзащите как для государственных, так и для частных структур.

Недавно стало известно, что в Украине разработают государственный искусственный интеллект. Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором Киевстар по созданию первой украинской большой языковой модели (LLM).

Читайте также
Уведомления в Дії о снятии с места жительства: Минцифры анонсировало новую функцию
Дія будет сообщать о снятии с места жительства: кто может получить уведомление

Источник: Диалоги с NV 

Связанные темы:

КибератакиМінцифриМихайло ФедоровХакерыХакерские атаки
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь