Tesla впервые вывела на маршруты роботакси с пассажирами

Первые роботакси Tesla выехали на улицы города без водителя за рулем – в салоне находился только один пассажир.

Тестирование беспилотных автомобилей с платными пассажирами стартовало из города Остин, что в штате Техас.

Tesla запустила первые платные роботакси

О запуске роботакси лично сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X, назвав старт “вершиной десятилетнего труда”.

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Super congratulations to the @Tesla_AI software & chip design teams on a successful @Robotaxi launch!! Culmination of a decade of hard work. Both the AI chip and software teams were built from scratch within Tesla. — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025

По словам Маска, и программное обеспечение, и ИИ-чипы компания разработала собственными силами.

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Сейчас по Остину курсирует около десяти электрокаров, каждый из которых имеет на переднем сиденье “инспектора безопасности”. Какую именно роль играют эти люди и могут ли они вмешиваться в процесс управления — не раскрывается. Зато известно, что роботакси передвигаются в пределах определенной зоны и не выезжают в сложные дорожные условия или плохую погоду.

Driverless Robotaxi drive at night. It’s insane to see Teslas without drivers. We are living in the future. pic.twitter.com/iozHvMfg2C — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 23, 2025

Стоимость одной поездки составляет $4,20. Tesla разослала приглашения на участие в пробном заезде избранной группе пользователей, в частности популярным блогерам.

Эксперты указывают, что компании может понадобиться еще много лет, чтобы масштабировать этот проект в США и других странах, как и ее конкуренту Waymo (подразделение Google). Однако потенциал рынка роботакси настолько велик, что именно от него, по оценкам аналитиков, в значительной степени зависит нынешняя капитализация Tesla.

Источник : Reuters

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