Tesla впервые вывела на маршруты роботакси с пассажирами

Первые роботакси Tesla выехали на улицы города без водителя за рулем – в салоне находился только один пассажир.

Тестирование беспилотных автомобилей с платными пассажирами стартовало из города Остин, что в штате Техас.

О запуске роботакси лично сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X, назвав старт “вершиной десятилетнего труда”.

Super congratulations to the @Tesla_AI software & chip design teams on a successful @Robotaxi launch!!

Culmination of a decade of hard work.

Both the AI chip and software teams were built from scratch within Tesla.

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025