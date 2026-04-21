Вице-президент США Джей Ди Венс посетит Пакистан для участия в переговорах по Ирану.

Об этом сообщает Axios.

По данным источников, Венс должен прибыть в Исламабад во вторник, 21 апреля, где присоединится к переговорному процессу по Ирану.

Сейчас смотрят

Речь идет о попытке США возобновить диалог после фактического срыва предыдущего раунда.

Уровень представительства со стороны Вашингтона свидетельствует о том, что эти переговоры имеют стратегическое значение для американской администрации.

Известно, что американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, а также специальный посланник США Стив Уиткофф.

Со стороны Ирана в переговорах должен принять участие спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Ранее Корпус стражей исламской революции выступал против переговоров и требовал жесткой позиции в отношении США. В КСИР настаивали, что диалог невозможен, пока Вашингтон не снимет морскую блокаду Ормузского пролива.

По данным СМИ, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки лишь после вмешательства международных посредников. Представители Пакистана, Египта и Турции несколько часов убеждали Тегеран не отказываться от переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация должна прибыть в Пакистан 20 апреля для проведения переговоров с Ираном.

Он подчеркнул, что Вашингтон предлагает Тегерану “справедливое и разумное соглашение”.

— Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение. Надеюсь, они его примут, — заявил Трамп.

В то же время он резко раскритиковал действия Ирана в Ормузском проливе и предупредил о возможных жестких мерах в случае отказа от достигнутых договоренностей.

Иран в свою очередь отказался от участия во втором раунде переговоров с США.

По информации иранских СМИ, причиной стали “чрезмерные требования” Вашингтона, “нереалистичные ожидания”, а также недовольство морской блокадой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.