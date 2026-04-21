В Днепропетровской области во время задержания мужчины в нетрезвом состоянии, который угрожал гранатами и открыл газ в доме, произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пятеро правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Взрыв гранаты в Николаевке: что известно

По данным правоохранителей, около 06:30 21 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении жителя села Николаевка Синельниковского района Днепропетровской области.

Сейчас смотрят

Заявитель сообщил, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и имеет две гранаты.

На место прибыли сотрудники Синельниковского районного управления полиции, которые начали переговоры с мужчиной.

— Во время общения он сообщил, что открыл газ в помещении, чем создал реальную угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах. С целью недопущения дальнейшей эскалации и устранения угрозы гражданскому населению полицейские приступили к задержанию, – говорится в сообщении.

При попытке задержания мужчина бросил в сторону полицейских два взрывоопасных предмета. Один из них не сработал, другой взорвался, заявили в полиции.

В результате взрыва гранаты в Николаевке ранения получили пятеро правоохранителей. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Среди пострадавших – работники группы оперативного реагирования и отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции.

— Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года рождения. При осмотре места взрыва изъяты фрагменты гранат и запал к ним, – отметили в полиции Днепропетровской области.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решает вопросы правовой квалификации происшествия.

Напомним, 20 апреля взрыв прогремел вблизи города Ровно. Как стало известно позже, во время сварочных работ на одном из местных предприятий разразился газовый баллон. Ранения получили девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Фото: полиция Днепропетровской области

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.