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Tesla вперше вивела на маршрути роботаксі з пасажирами

Tesla запустила перші роботаксі
Фото: Pexels

Перші роботаксі Tesla виїхали на вулиці міста без водія за кермом – у салоні перебував лише один пасажир.

Тестування безпілотних автомобілів з платними пасажирами стартувало з міста Остін, що у штаті Техас.

Tesla запустила перші платні роботаксі

Про запуск роботаксі особисто повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X, назвавши старт “вершиною десятирічної праці”.

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За словами Маска, і програмне забезпечення, і ШІ-чипи компанія розробила власними силами.

Як працює нова послуга від Tesla

Наразі Остіном курсує близько десяти електрокарів, кожен з яких має на передньому сидінні “інспектора безпеки”. Яку саме роль відіграють ці люди та чи можуть втручатися у процес керування – не розкривається. Зате відомо, що роботаксі пересуваються в межах певної зони та не виїжджають у складні дорожні умови чи погану погоду.

Вартість однієї поїздки складає $4,20. Tesla надіслала запрошення на участь у пробному заїзді обраній групі користувачів, зокрема популярним блогерам.

Експерти вказують, що компанії може знадобитися ще багато років, аби масштабувати цей проєкт у США та інших країнах, як і її конкуренту Waymo (підрозділ Google). Однак потенціал ринку роботаксі настільки великий, що саме від нього, за оцінками аналітиків, значною мірою залежить нинішня капіталізація Tesla.

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Джерело: Reuters

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