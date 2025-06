Tesla вперше вивела на маршрути роботаксі з пасажирами

Перші роботаксі Tesla виїхали на вулиці міста без водія за кермом – у салоні перебував лише один пасажир.

Тестування безпілотних автомобілів з платними пасажирами стартувало з міста Остін, що у штаті Техас.

Про запуск роботаксі особисто повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X, назвавши старт “вершиною десятирічної праці”.

Super congratulations to the @Tesla_AI software & chip design teams on a successful @Robotaxi launch!!

Culmination of a decade of hard work.

Both the AI chip and software teams were built from scratch within Tesla.

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025