Топ-5 хмарних провайдерів України

Хмарні технології — важливий елемент сучасної IT-інфраструктури, особливо в умовах невизначеності.

В Україні сформувався ринок хмарних провайдерів, які відповідають найвищим міжнародним стандартам, пропонують рішення для компаній різного масштабу та забезпечують безперервність роботи навіть в умовах воєнного стану.

У цій статті ми зібрали топ-5 найбільших українських хмарних провайдерів. Важливо: гіперскейлери AWS, Microsoft Azure та Google Cloud не є українськими хмарними провайдерами, а тому до рейтингу не увійшли.

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1 місце — GigaCloud

GigaCloud — найбільший український хмарний провайдер. Має найбільший дохід від хмарних послуг серед українських провайдерів. За результатами дослідження агенції Molfar GigaCloud два роки поспіль визнавали лідером українського ринку.

Серед клієнтів — понад 1500 компаній по всій Україні та за її межами. Працює з підприємствами різних галузей, від малого бізнесу до великих корпорацій, а також з державним сектором. Має найбільшу партнерську мережу серед українських хмарних провайдерів.

Послуги

публічні хмари на базі VMware або OpenStack;

приватні хмари на базі VMware, OpenStack та Microsoft Hyper-V;

GPU Cloud для AI/ML обчислень на базі VMware та Nvidia;

DRaaS на базі Veeam або VMware;

BaaS на базі Veeam;

VDI на базі Omnissa та Azure Virtual Desktop.

Дата-центри

GigaCloud розміщує своє обладнання у пʼяти дата-центрах в Україні та ЄС, у трьох зонах доступності (Київ, Львів та Варшава):

GigaCenter, Київ;

BeMobile, Київ;

ЦОД у Львові;

Atman, Варшава;

Equinix, Варшава.

Дата-центри відповідають рівню надійності TIER III. Має власний дата-центр у Києві — GigaCenter.

Безпека й комплаєнс

Компанія забезпечує високий рівень безпеки даних, що підтверджений сертифікатами:

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

ISO/IEC 27017;

ISO/IEC 27018;

PCI DSS;

CSA STAR;

Premier tier VMware Cloud Service Provider;

VMware Sovereign Cloud Provider.

GigaCloud відповідає GDPR та надає своїм клієнтам SLA (Service Level Agreement) 99,95% з фінансовою відповідальністю.

2 місце — De Novo

De Novo — український національний провайдер хмарних сервісів IaaS, PaaS та ЦОД. Позиціонується як еталонний провайдер хмарної інфраструктури VMware.

Серед клієнтів провайдера — комерційні та державні компанії. De Novo спільно з GigaCloud ділить статус найбільшого хмарного провайдера України.

Послуги

публічні хмари на базі VMware;

приватні хмари на базі VMware;

Kubernetes як сервіс у хмарі;

DRaaS;

BaaS;

рішення для AI/ML на базі VMware та Nvidia;

віртуальні робочі столи.

Дата-центри

De Novo розміщує обладнання у трьох дата-центрах в Україні та Німеччині, у двох зонах доступності (Київ та Франкфурт):

De Novo, Київ;

Telehouse, Франкфурт;

Equinix FR5, Франкфурт.

Дата-центри відповідають рівню надійності TIER III. Має власний дата-центр у Києві — De Novo.

Безпека й комплаєнс

Хмарний провайдер сертифікував свою хмарну інфраструктуру за таким міжнародними стандартами:

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

ISO/IEC 27017;

SO/IEC 27018;

PCI DSS;

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;

Kubernetes Certified Service Provider;

Premier tier VMware Cloud Service Provider;

VMware Sovereign Cloud Provider.

3 місце — Дата-центр Парковий

Дата-центр Парковий — український дата-центр, який спроєктувала та побудувала французька компанія Schneider Electric у 2013 році. Клієнтами є великі державні та приватні компанії. Це єдиний дата-центр в Україні, який має Design Compliance сертифікат.

Послуги

хмарна інфраструктура VMware або Microsoft Hyper-V;

BaaS;

CDI;

DRaaS;

DBaaS;

PaaS.

Дата-центри

Парковий розміщує обладнання у пʼяти дата-центрах:

Парковий, Київ;

Дата-центр у Львові;

Дата-центр у Варшаві;

Дата-центр у Вільнюсі;

Дата-центр у Франкфурті.

Дата-центри відповідають рівню надійності TIER III. Має власний дата-центр у Києві — Парковий.

Безпека й комплаєнс

ISO/IEC 9001;

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;

PSI DSS;

Premier tier VMware Cloud Service Provider.

4 місце — UCloud

UCloud — хмарний провайдер, що пропонує клієнтам інфраструктуру як сервіс для вирішення завдань будь-якої складності. Це відносно маленький провайдер, що за офіційною звітністю має вдвічі менший виторг, ніж GigaCloud та De Novo.

Також UCloud не має статусу Premier tier VMware Cloud Service Provider, що дуже критично для великих проєктів. Тому найчастіше його обирають для бізнесу з малою або середньою інфраструктурою.

Послуги

публічна, приватна та гібридна хмара;

PaaS;

BaaS;

DRaaS;

віддалені робочі столи SysElegance.

Дата-центри

Хмарний провайдер UCloud розміщує обладнання у пʼяти дата-центрах (Україна, Польща, Німеччина):

BeMobile, Київ;

Atman WAW‑1, Варшава;

Atman WAW‑2, Варшава;

Netia Datapark, Варшава;

NewTelco, Франкфурт-на-Майні.

Дата-центри відповідають рівню надійності TIER III. При цьому власного дата-центру провайдер не має.

Безпека й комплаєнс

Хмарний провайдер UCloud сертифікував свою інфраструктуру відповідно до міжнародних сертифікатів:

ISO/IEC 9001;

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701.

5 місце — Tucha

Tucha — один з перших хмарних провайдерів України. Працює на ринку з 2012 року. Провайдер спеціалізується на хостингу малих і середніх проєктів та не має статусу Premier tier VMware Cloud Service Provider.

Послуги

Хмарні сервіси та рішення для розміщення та зберігання даних, які надає хмарний провайдер Tucha:

віртуальний сервер;

хостинг сайтів та пошти;

віддалений офіс;

BaaS;

сервіс надання контейнерної інфраструктури та автоматизації CI/CD;

хмарне сховище.

Дата-центри

дата-центр в Україні;

дата-центр у Німеччині.

Дата-центри відповідають рівню надійності TIER III. Провайдер не надає інформацію про наявність власного дата-центру.

Безпека й комплаєнс

Інформації про наявність у хмарного провайдера Tucha ISO/IEC, PCI DSS чи інших міжнародних сертифікацій у відкритих джерелах не знайдено.

Висновок

Отже, трійку лідерів хмарних провайдерів українського ринку представляють GigaCloud, De Novo та дата-центр Парковий.

Ці компанії мають необхідні сертифікації та статуси VMware, що дозволяє їм будувати рішення для бізнесу з високими вимогами до безпеки IT-інфраструктури.

Окрім цього, ці три провайдери заснували Digital Sovereignty Ukrainian Alliance (DSUA).

Альянс має на меті забезпечення цифрового суверенітету України шляхом зосередження критичної інфраструктури та даних усередині країни, побудови національної технологічної екосистеми, а також протидії зовнішнім технологічним загрозам.

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