Tesla подписала сделку с LG на $4,3 млрд – не хочет зависить от Китая

Tesla подписала соглашение с южнокорейской компанией LG Energy Solution (LGES) на поставку литий-железо-фосфатных (LFP) батарей для систем хранения энергии.

Сумма контракта – $4,3 млрд. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями соглашения, которые официально пока не разглашаются.

Детали контракта Tesla с LGES

По словам инсайдера, батареи будут поставляться с завода LGES в Мичигане. Контракт будет действовать с августа 2027 года по июль 2030-го. Также предусмотрена возможность продления еще на семь лет и увеличения объемов поставок.

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В самой LGES подтвердили подписание соглашения, но не назвали клиента, сославшись на конфиденциальность. Tesla официально не прокомментировала соглашение.

Соглашение является частью более широкой стратегии Tesla по уменьшению зависимости от китайских компонентов, в частности LFP-батарей, которые компания в настоящее время в основном получает из КНР.

В апреле финансовый директор Tesla Вайбхав Танея заявил, что пошлины США существенно влияют на энергетическое направление компании. Он отметил, что Tesla пытается наладить поставки за пределами Китая, но это требует времени.

Энергетический сегмент бизнеса Tesla

Энергетический бизнес Tesla, который охватывает хранение и генерацию энергии, в настоящее время приносит более 10% доходов компании. Несмотря на снижение спроса на электрокары, это направление демонстрирует рост.

– Энергетика развивается очень хорошо, несмотря на пошлины и проблемы с цепочками поставок, — отметил Илон Маск во время последнего отчета компании.

LG Energy Solution — один из немногих производителей LFP-батарей, уже действующих в США. С мая 2025 года производство стартовало на заводе в Мичигане. Компания также рассматривает возможность переоборудования части линий для электрокаров для нужд систем хранения энергии.

Южнокорейские компании усиливают присутствие в США

Это уже вторая крупная сделка Tesla с южнокорейским бизнесом на этой неделе. Компания также подписала контракт на $16,5 млрд с Samsung Electronics на закупку микрочипов с завода в Техасе.

На фоне этого в Вашингтоне состоялась встреча трех министров Южной Кореи с министром торговли США Говардом Латником. Это произошло накануне введения 25% пошлин на южнокорейский импорт, которые должны вступить в силу 1 августа.

В то же время аналитики отмечают, что LGES имеет преимущество первопроходца. Другие южнокорейские игроки – Samsung SDI и SK On – только планируют выход на американский рынок в этом сегменте.

Источник : Reuters

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