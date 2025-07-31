Tesla підписала угоду з LG на $4,3 млрд – не хоче залежати від Китаю

Tesla підписала угоду з південнокорейською компанією LG Energy Solution (LGES) на постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей для систем зберігання енергії.

Сума контракту – $4,3 млрд. Про це повідомило джерело, знайоме з деталями домовленості, які офіційно поки не розголошуються.

Деталі контракту Tesla з LGES

За словами інсайдера, батареї постачатимуть із заводу LGES у Мічигані. Контракт діятиме з серпня 2027 року до липня 2030-го. Також передбачено можливість продовження ще на сім років та збільшення обсягів постачання.

Зараз дивляться

У самій LGES підтвердили підписання угоди, але не назвали клієнта, посилаючись на конфіденційність. Tesla офіційно не прокоментувала домовленість.

Угода є частиною ширшої стратегії Tesla зі зменшення залежності від китайських компонентів, зокрема LFP-батарей, які компанія наразі здебільшого отримує з КНР.

У квітні фінансовий директор Tesla Вайбхав Танея заявив, що мита США суттєво впливають на енергетичний напрям компанії. Він зазначив, що Tesla намагається налагодити постачання поза Китаєм, але це потребує часу.

Енергетичний сегмент бізнесу Tesla

Енергетичний бізнес Tesla, який охоплює зберігання та генерацію енергії, нині приносить понад 10% доходів компанії. Попри зниження попиту на електрокари, цей напрям демонструє зростання.

– Енергетика розвивається дуже добре, попри мита та проблеми з ланцюгами постачання, — зазначив Ілон Маск під час останнього звіту компанії.

LG Energy Solution – один із небагатьох виробників LFP-батарей, що вже діють у США. З травня 2025 року виробництво стартувало на заводі в Мічигані. Компанія також розглядає можливість переобладнання частини ліній для електрокарів на потреби систем зберігання енергії.

Південнокорейські компанії посилюють присутність у США

Це вже друга велика угода Tesla з південнокорейським бізнесом цього тижня. Компанія також підписала контракт на $16,5 млрд із Samsung Electronics на закупівлю мікрочипів з заводу в Техасі.

На тлі цього у Вашингтоні відбулася зустріч трьох міністрів Південної Кореї з міністром торгівлі США Говардом Латніком. Це сталося напередодні запровадження 25% мит на південнокорейський імпорт, які мають набути чинності 1 серпня.

Водночас аналітики зазначають, що LGES має перевагу першопрохідця. Інші південнокорейські гравці – Samsung SDI та SK On – лише планують вихід на американський ринок у цьому сегменті.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.