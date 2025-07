Samsung вироблятиме чипи для Tesla: подробиці угоди на $16,5 млрд

Компанія Samsung Electronics підписала масштабний контракт із Tesla на виробництво чипів для штучного інтелекту.

Угода на $16,5 млрд, що триватиме до кінця 2033 року, стала однією з найбільших у сфері контрактного чипобудування для південнокорейського техногіганта.

Про контракт повідомили у Samsung у понеділок, 28 липня. Виробництво нових ШІ-чипів Tesla AI6 відбуватиметься на майбутньому заводі компанії в Тейлорі, що у штаті Техас. Підтвердив інформацію і засновник Tesla Ілон Маск у соцмережі X.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.

Samsung currently makes AI4.

TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.

