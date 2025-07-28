Samsung вироблятиме чипи для Tesla: подробиці угоди на $16,5 млрд

Компанія Samsung Electronics підписала масштабний контракт із Tesla на виробництво чипів для штучного інтелекту.

Угода на $16,5 млрд, що триватиме до кінця 2033 року, стала однією з найбільших у сфері контрактного чипобудування для південнокорейського техногіганта.

Samsung вироблятиме чипи для Tesla

Про контракт повідомили у Samsung у понеділок, 28 липня. Виробництво нових ШІ-чипів Tesla AI6 відбуватиметься на майбутньому заводі компанії в Тейлорі, що у штаті Техас. Підтвердив інформацію і засновник Tesla Ілон Маск у соцмережі X.

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Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate. Samsung currently makes AI4. TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona. — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2025

– Стратегічна важливість цього кроку – колосальна, – написав Маск.

Він додав, що особисто контролюватиме виробничий процес і сприятиме його вдосконаленню – Samsung надала йому відповідний дозвіл.

Після публікації новини акції Samsung у Сеулі зросли на 5%, досягнувши найвищого рівня з вересня 2023 року. Проте представники компанії утрималися від коментарів, пославшись на умови конфіденційності.

Контракт рятує збитковий напрям Samsung

Угода стала вагомим проривом для Samsung у той момент, коли її підрозділ із контрактного виробництва чипів переживає спад.

Через нестачу клієнтів компанія не повністю використовує свої потужності. Внаслідок цього будівництво нового заводу в Техасі вже було перенесено на 2026 рік.

Для порівняння, головний конкурент техногіганта – TSMC з Тайваню – не встигає задовольняти попит і контролює 67,6% ринку, тоді як частка Samsung скоротилася до 7,7% у першому кварталі 2025 року.

Чипи нового покоління

Контракт із Tesla також свідчить про перехід Samsung до виробництва найновішої лінії чипів – 2-нанометрових. Ця технологія дає змогу створювати потужніші, швидші й енергоощадніші процесори.

За оцінками аналітиків Bloomberg Intelligence, угода дасть змогу Samsung щорічно нарощувати доходи у цьому напрямі приблизно на 10% у період із 2025 до 2033 року.

Очікується, що співпраця з Tesla стане сигналом довіри до технологічного рівня Samsung і залучить інших клієнтів до їхнього контрактного виробництва.

Джерело : Bloomberg

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