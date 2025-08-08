На Марсе нашли вещество, которого нет на Земле: что это может изменить

Главное На Марсе обнаружили уникальное соединение железа и серы – вероятно, новый минерал.

Минерал нашли вблизи долины Маринера – места, где могла существовать вода.

Ученые считают, что им удалось обнаружить совершенно новый минерал на поверхности Марса. Речь идет о необычном соединении железа с серой, которое исследовали в районе долины Маринера – одного из крупнейших каньонов в Солнечной системе.

Что именно обнаружили ученые на Марсе

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, международная группа астробиологов во главе с Дженис Бишоп из Института SETI изучала необычные слои сульфатов железа вблизи экватора Марса.

Согласно анализу орбитальных снимков, в этих местах зафиксировали характерные спектральные полосы – признак особого химического состава.

На поверхности обнаружили многослойные отложения полигидратированных сульфатов, под которыми залегали моногидратированные и гидроксисульфаты железа.

Попытка воссоздания минерала

Ученые попытались воссоздать эти минералы в лаборатории. Оказалось, что подобное соединение может появиться только при наличии кислорода, высокой температуры и образует воду во время реакции. Это свидетельствует о том, что минерал мог возникнуть в результате вулканической активности на Марсе.

Его кристаллическая структура и термостойкость позволяют предполагать, что речь идет о совершенно новом минерале.

– Материал, который мы получили в лаборатории, вероятно, является новым минералом из-за его уникальной структуры и термических свойств. Но чтобы его официально признали, аналог нужно найти и на Земле, – пояснила Дженис Бишоп.

Что это может рассказать о Марсе

Находка важна для понимания того, как формировалась поверхность Красной планеты.

Сульфаты на Земле обычно растворяются в воде, но из-за сухого климата Марса они могли остаться на поверхности еще с тех времен, когда на планете была вода.

Это дает ученым возможность лучше исследовать не только историю Марса, но и потенциальную возможность существования жизни в прошлом.

В мае другая международная команда ученых пришла к выводу, что темные полосы, которые появляются на марсианских склонах, вероятно, не имеют никакого отношения к воде.

Источник : Gizmodo

