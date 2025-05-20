Нове дослідження пояснило походження смуг на Марсі, і це не вода

Темні смуги, що з’являються на марсіанських схилах, ймовірно, не мають жодного стосунку до води. Такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка опублікувала результати дослідження у журналі Nature Communications.

Звідки взялися темні смуги на Марсі

Ці утворення, відомі як схилові смуги та повторювані схилові лінії, місія NASA вперше зафіксувала у 1970-х роках. Частина з них зникає за один сезон, інші зберігаються десятиліттями. Раніше вважалося, що вони виникають через витікання солоної води з-під поверхні Марса.

For decades, scientists have been puzzled by intriguing streak features down slopes on Mars ???? ???? Something sweeping dust?

???? Underground water seeping out?

????️ Dust devils at work?@esa‘s ExoMars Trace Gas Orbiter helps find an answer: https://t.co/Qt6G7Tj4vQ pic.twitter.com/02PSGcjxTX — Human Spaceflight (@esaspaceflight) May 19, 2025

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Проте команда вчених під керівництвом планетолога Адомаса Валантінаса з Університету Брауна (США), використавши машинне навчання, проаналізувала понад 86 тис. супутникових знімків і створила глобальну карту понад 500 тис. смуг.

Дослідження показало, що ці утворення частіше з’являються в зонах із сильним вітром і пиловою активністю, а не там, де могли б існувати вода чи лід.

– Ми не виявили жодних ознак води. Наші результати вказують на сухі процеси формування, – зазначив Валантінас.

Смуги найчастіше трапляються поблизу нових кратерів, де пил може зсуватися після удару. Повторювані схилові лінії виникають у місцях із частими пиловими смерчами або зсувами.

Автори дослідження зазначають, що це відкриття може допомогти ефективніше планувати майбутні місії на Марс, уникаючи непотрібних витрат на вивчення ділянок без ознак води, і зосередитися на найперспективніших регіонах для пошуків ознак життя.

Джерело : Space

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