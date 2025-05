Нове дослідження пояснило походження смуг на Марсі, і це не вода

Темні смуги, що з’являються на марсіанських схилах, ймовірно, не мають жодного стосунку до води. Такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка опублікувала результати дослідження у журналі Nature Communications.

Ці утворення, відомі як схилові смуги та повторювані схилові лінії, місія NASA вперше зафіксувала у 1970-х роках. Частина з них зникає за один сезон, інші зберігаються десятиліттями. Раніше вважалося, що вони виникають через витікання солоної води з-під поверхні Марса.

For decades, scientists have been puzzled by intriguing streak features down slopes on Mars ????

???? Something sweeping dust?

???? Underground water seeping out?

????️ Dust devils at work?@esa‘s ExoMars Trace Gas Orbiter helps find an answer: https://t.co/Qt6G7Tj4vQ pic.twitter.com/02PSGcjxTX

