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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Нове дослідження пояснило походження смуг на Марсі, і це не вода

Марс
Фото: Unsplash

Темні смуги, що з’являються на марсіанських схилах, ймовірно, не мають жодного стосунку до води. Такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка опублікувала результати дослідження у журналі Nature Communications.

Звідки взялися темні смуги на Марсі

Ці утворення, відомі як схилові смуги та повторювані схилові лінії, місія NASA вперше зафіксувала у 1970-х роках. Частина з них зникає за один сезон, інші зберігаються десятиліттями. Раніше вважалося, що вони виникають через витікання солоної води з-під поверхні Марса.

Зараз дивляться

Проте команда вчених під керівництвом планетолога Адомаса Валантінаса з Університету Брауна (США), використавши машинне навчання, проаналізувала понад 86 тис. супутникових знімків і створила глобальну карту понад 500 тис. смуг.

Дослідження показало, що ці утворення частіше з’являються в зонах із сильним вітром і пиловою активністю, а не там, де могли б існувати вода чи лід.

– Ми не виявили жодних ознак води. Наші результати вказують на сухі процеси формування, – зазначив Валантінас.

Смуги найчастіше трапляються поблизу нових кратерів, де пил може зсуватися після удару. Повторювані схилові лінії виникають у місцях із частими пиловими смерчами або зсувами.

Автори дослідження зазначають, що це відкриття може допомогти ефективніше планувати майбутні місії на Марс, уникаючи непотрібних витрат на вивчення ділянок без ознак води, і зосередитися на найперспективніших регіонах для пошуків ознак життя.

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Джерело: Space
Марс
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