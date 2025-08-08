На Марсі знайшли речовину, якої немає на Землі: що це може змінити

Головне На Марсі виявили унікальну сполуку заліза й сірки – ймовірно, новий мінерал.

Мінерал знайшли поблизу долини Марінера – місця, де могла існувати вода.

Вчені вважають, що їм вдалося виявити абсолютно новий мінерал на поверхні Марса. Йдеться про незвичну сполуку заліза з сіркою, яку дослідили в районі долини Марінера – одного з найбільших каньйонів у Сонячній системі.

Що саме виявили вчені на Марсі

За даними дослідження, опублікованого у журналі Nature Communications, міжнародна група астробіологів на чолі з Дженіс Бішоп із Інституту SETI вивчала незвичайні шари сульфатів заліза поблизу екватора Марса.

Згідно з аналізом орбітальних знімків, у цих місцях зафіксували характерні спектральні смуги – ознаку особливого хімічного складу.

На поверхні виявили багатошарові відкладення полігідратованих сульфатів, під якими залягали моногідратовані та гідроксисульфати заліза.

Спроба відтворення мінералу

Науковці спробували відтворити ці мінерали у лабораторії. Виявилося, що подібна сполука може з’явитися лише за наявності кисню, високої температури й утворює воду під час реакції. Це свідчить про те, що мінерал міг виникнути внаслідок вулканічної активності на Марсі.

Його кристалічна структура і термостійкість дозволяють припускати, що йдеться про абсолютно новий мінерал.

– Матеріал, який ми отримали в лабораторії, ймовірно, є новим мінералом через його унікальну структуру та термічні властивості. Але щоб його офіційно визнали, аналог потрібно знайти й на Землі, – пояснила Дженіс Бішоп.

Що це може розповісти про Марс

Знахідка важлива для розуміння того, як формувалася поверхня Червоної планети.

Сульфати на Землі зазвичай розчиняються у воді, але через сухий клімат Марса вони могли залишитися на поверхні ще з тих часів, коли на планеті була вода.

Це дає вченим змогу краще дослідити не лише історію Марса, а й і потенційну можливість існування життя в минулому.

У травні інша міжнародна команда вчених дійшла висновку, що темні смуги, які з’являються на марсіанських схилах, ймовірно, не мають жодного стосунку до води.

