Сколько людей используют ChatGPT: приложение бьет рекорды

Сколько людей используют еженедельно ChatGPT: новая статистика

По данным OpenAI, количество еженедельной аудитории приложения может превысить 700 миллионов активных пользователей.

Вице-президент OpenAI Ник Терли рассказал, сколько людей еженедельно пользуются ChatGPT. Он обнародовал обновленную статистику в соцсети X, отметив, что в марте этот показатель составлял 500 миллионов, и с тех пор количество пользователей стабильно растет.

This week, ChatGPT is on track to reach 700M weekly active users — up from 500M at the end of March and 4× since last year. Every day, people and teams are learning, creating, and solving harder problems. Big week ahead. Grateful to the team for making ChatGPT more useful and… — Nick Turley (@nickaturley) August 4, 2025

Сколько активных пользователей ChatGPT: как выросла аудитория

За последний год аудитория приложения выросла в четыре раза. Терли поблагодарил команду за то, что ChatGPT стал важным инструментом для обучения, творчества и решения сложных задач, подчеркнув, что компания успешно реализует свою миссию — интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь.

Одним из главных драйверов роста стала новая функция генерации изображений, запущенная в марте на базе GPT-4. Она позволяет создавать изображения прямо в интерфейсе приложения. Всего за несколько дней после запуска пользователи сгенерировали более 700 миллионов картинок, что подтвердило огромный спрос на визуальный контент.

Операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп сообщил, что более 130 миллионов пользователей ChatGPT воспользовались этой возможностью уже на старте. По его словам, успех визуального инструмента существенно расширил аудиторию ChatGPT и закрепил его позиции как универсального приложения с искусственным интеллектом.

Увеличение количества пользователей ChatGPT наблюдается и в сегменте платных пользователей. Количество бизнес-подписчиков уже достигло 5 миллионов, что на 2 миллиона больше, чем в июне. Это говорит о стабильной монетизации сервиса и его востребованности в корпоративном секторе.

Напомним, что после многочисленных жалоб на GPT-5 компания OpenAI снова предоставила пользователям возможность выбирать модель. Теперь GPT-4o по умолчанию доступен для подписчиков тарифов Plus, Pro, Team и других платных пакетов.

