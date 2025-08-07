ChatGPT-5: OpenAI представила модель, которая умеет рассуждать и меньше галлюцинирует

Главное OpenAI представила GPT-5 — чат-бот экспертного уровня с улучшенной логикой и точностью.

GPT-5 лучше программирует, меньше "галлюцинирует" и работает как помощник PhD-уровня.

Конкуренция между OpenAI и Grok растет, GPT-5 постепенно вводится с 6 августа.

Разработчик ChatGPT – компания OpenAI официально представила новую, долгожданную версию своего чат-бота на базе искусственного интеллекта – GPT-5.

Генеральный директор и соучредитель OpenAI Сэм Альтман назвал выпуск GPT-5 историческим прорывом.

— Я думаю, что нечто подобное GPT-5 было бы просто невозможным в любой другой момент в истории человечества, — сказал Альтман накануне запуска, который состоялся в четверг, 6 августа.

Модель GPT-5 позиционируется как обладающая экспертными навыками в сферах программирования, написания текстов и других областях.

Это подчеркивает напряженную конкуренцию среди технологических компаний в сфере генеративного ИИ.

Подобные заявления недавно делал и Илон Маск в отношении собственного чат-бота Grok, интегрированного в социальную платформу X.

Во время презентации обновленной версии Grok в прошлом месяце Маск утверждал, что его ИИ “превосходит PhD-уровень во всем” и назвал Grok “самым умным ИИ в мире”.

На этом фоне OpenAI делает акцент на улучшениях, связанных с достоверностью ответов GPT-5.

В частности, по словам Альтмана, новая модель реже демонстрирует “галлюцинации” — явление, когда большие языковые модели выдумывают ответы, и менее склонна вводить пользователя в заблуждение.

OpenAI также продвигает GPT-5 как эффективного помощника для программистов, следуя тенденции среди ведущих разработчиков ИИ в США.

Например, компания Anthropic ориентирует свою модель Claude Code на тот же сегмент пользователей.

Что умеет GPT-5

OpenAI подчеркивает способность GPT-5 самостоятельно создавать полноценное программное обеспечение и демонстрировать усовершенствованное логическое мышление: новая модель объясняет свои рассуждения, логику и выводы.

В компании заявляют, что GPT-5 более настроена на честность и дает более точные ответы. В целом, интерфейс взаимодействия с ботом, по словам разработчиков, стал “более человечным”.

Альтман отметил, что GPT-5 существенно превосходит предыдущие версии.

— GPT-3 для меня ощущался как разговор со старшеклассником… GPT-4 — как общение со студентом университета. GPT-5 — это впервые, когда действительно складывается впечатление, что разговариваешь с экспертом в любой области, экспертом PhD-уровня, — отметил он.

Однако не все разделяют такой оптимизм. Профессор Карисса Велиз из Института этики ИИ считает, что значимость запуска GPT-5 может быть преувеличена.

— Эти системы, какими бы впечатляющими они ни были, пока не смогли стать действительно прибыльными, — отметила она. — Они только имитируют, но не способны полностью воспроизвести человеческое мышление. Существует опасение, что нужно постоянно поддерживать ажиотаж, иначе пузырь может лопнуть. Поэтому возможно, что большая часть этого запуска — просто маркетинг.

Журналист BBC по вопросам ИИ Марк Сеслак получил эксклюзивный доступ к GPT-5 до его официального запуска.

— Кроме незначительных визуальных изменений, опыт был похож на работу с предыдущим чат-ботом: вы просто задаете вопрос или даете задание в текстовом поле. Теперь бот работает на так называемой модели рассуждения, то есть фактически “задумывается” глубже над решением задач. Но это больше похоже на эволюцию, чем на революцию в технологиях, — поделился он.

GPT-5 будет постепенно внедряться для всех пользователей начиная с четверга.

В ближайшие дни станет понятнее, насколько реальны заявленные OpenAI преимущества и действительно ли GPT-5 настолько хорош, как убеждает Сэм Альтман.

Источник : BBC

