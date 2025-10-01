Миллиардер и владелец технокорпораций Илон Маск решил создать собственную онлайн-энциклопедию, которая станет конкурентом Википедии.

Бизнесмен объявил, что его компания xAI работает над проектом Grokipedia, который должен стать “масштабным улучшением” модели энциклопедии.

Маск создал конкурента Википедии

Илон Маск неоднократно атаковал Википедию, напоминает издание PCMac. Он, в частности, призвал лишить ее финансирования, ведь ресурс держится на пожертвованиях пользователей.

Отдельно бизнесмен возмущался статьей, в которой указывалось, что он сделал на мероприятии жест, похожий на нацистское приветствие.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

– Мы создаем Grokipedia вместе с xAI. Это будет масштабное улучшение по сравнению с Википедией. Откровенно говоря, это необходимый шаг к цели xAI – понять Вселенную, – написал миллиардер на платформе X.

Базой для Grokipedia станет чат-бот Grok, разработанный xAI. Маск объясняет, что он способен анализировать страницы Википедии, определять правдивость фактов, исправлять неточности и добавлять недостающий контекст.

В то же время бот уже попадал в скандалы, в частности из-за неоднозначных высказываний о Гитлере.

Легко ли будет потеснить Википедию

Запустить конкурента будет непросто — сайт входит в десятку самых посещаемых в мире.

Основатель Википедии Джимми Уэйлс отмечает, что ресурс всегда стремился к точности, тогда как X Маска часто критикуют за распространение дезинформации.

Несмотря на это, миллиардер убежден, что способен не только бросить вызов, но и победить.

