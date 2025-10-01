Мільярдер та власник технокорпорацій Ілон Маск вирішив створити власну онлайн-енциклопедію, яка стане конкурентом Вікіпедії.

Бізнесмен оголосив, що його компанія xAI працює над проєктом Grokipedia, що має стати “масштабним покращенням” моделі енциклопедії.

Маск створив конкурента Вікіпедії

Ілон Маск неодноразово атакував Вікіпедію, нагадує видання PCMac. Він зокрема закликав позбавити її фінансування, адже ресурс тримається на пожертвах користувачів.

Окремо бізнесмен обурювався через статтю, де вказувалося, що він зробив на заході жест, схожий на нацистське вітання.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

– Ми створюємо Grokipedia разом із xAI. Це буде масштабне покращення у порівнянні з Вікіпедією. Відверто кажучи, це необхідний крок до мети xAI – зрозуміти Всесвіт, – написав мільярдер на платформі X.

Базою для Grokipedia стане чат-бот Grok, розроблений xAI. Маск пояснює, що він здатен аналізувати сторінки Вікіпедії, визначати правдивість фактів, виправляти неточності та додавати відсутній контекст.

Водночас бот уже потрапляв у скандали, зокрема через неоднозначні висловлювання про Гітлера.

Чи легко буде посунути Вікіпедію

Запустити конкурента буде непросто – сайт входить у десятку найвідвідуваніших у світі.

Засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз наголошує, що ресурс завжди прагнув точності, тоді як X Маска часто критикують за поширення дезінформації.

Попри це мільярдер переконаний, що здатен не лише кинути виклик, а й перемогти.

