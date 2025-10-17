Корпорация Microsoft готовится вывести производство своих устройств Surface и серверного оборудования из Китая.

Об этом сообщило издание Nikkei, отметив, что перенос производства может начаться с 2026 года.

Производство Surface и серверов за пределами Китая

Согласно источникам, Microsoft планирует перенести производство компонентов, деталей и сборку устройств Surface, а также серверных систем для дата-центров.

Часть производственных мощностей компания уже переместила из Китая ранее, и теперь рассматривает возможность увеличения объемов производства игровых консолей Xbox за пределами страны.

Этот шаг связывают с ухудшением торговых отношений между США и Китаем, которые обострились в последние недели.

Давление со стороны США

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными 100% пошлинами и новыми экспортными ограничениями на программное обеспечение.

Кроме того, обе страны ввели взаимные портовые сборы для судов, а Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных элементов, которые имеют критически важное значение для высокотехнологичной промышленности.

Microsoft – не единственная компания, которая стремится уменьшить зависимость от китайского производства. В частности, Apple также планирует разместить часть новых производственных линий во Вьетнаме. По данным Bloomberg, там будут производить умный домашний дисплей, внутренние камеры наблюдения и продвинутого настольного робота.

