Microsoft изменила условия получения обновлений для Windows 10 в Европе. Компанию обязали сделать расширенные обновления безопасности действительно бесплатными для пользователей в странах Европейской экономической зоны.

Бесплатное обновление для Windows 10 в Европе

Поддержка Windows 10 в мире заканчивается 14 октября 2025 года. После этой даты система перестанет получать обычные обновления.

Microsoft предлагала пользователям еще год безопасности, но с условием — нужно было включить функцию Windows Backup. Она работает через OneDrive и могла заставить людей покупать дополнительное место в облаке после исчерпания бесплатных 5 ГБ.

На это обратила внимание группа Euroconsumers, которая объединяет европейские организации защиты прав потребителей. Она требовала от Microsoft не создавать скрытых расходов для пользователей. В результате компания согласилась предоставить расширенные обновления безопасности без дополнительных условий.

– Мы рады узнать, что Microsoft будет предоставлять бесплатные обновления безопасности для пользователей Windows 10 в ЕЭЗ. Мы также довольны, что эта опция больше не будет требовать резервного копирования или использования Microsoft Rewards, – заявила в обращении Euroconsumers.

Что говорят в Microsoft

В компании подтвердили изменения. Представитель Microsoft отметил, что процесс регистрации обновили “с учетом местных ожиданий, чтобы обеспечить безопасный и удобный опыт”.

В Европе бесплатные обновления для потребителей будут действовать до 13 октября 2026 года. Бизнес-пользователи, как и раньше, смогут покупать еще до трех лет критических апдейтов.

В то же время Euroconsumers пытается добиться от Microsoft продления бесплатной защиты и в дальнейшем, чтобы после 2026 года компьютеры не остались уязвимыми.

Источник : The Verge

