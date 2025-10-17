Microsoft переносить виробництво з Китаю через зростання напруги між США та КНР
Корпорація Microsoft готується вивести виробництво своїх пристроїв Surface та серверного обладнання з Китаю.
Про це повідомило видання Nikkei, зазначивши, що перенесення виробництва може розпочатися з 2026 року.
Виробництво Surface і серверів поза межами Китаю
Згідно з джерелами, Microsoft планує перенести виготовлення компонентів, деталей і збирання пристроїв Surface, а також серверних систем для дата-центрів.
Частину виробничих потужностей компанія вже перемістила з Китаю раніше, і тепер розглядає можливість збільшення обсягів виробництва ігрових консолей Xbox поза межами країни.
Цей крок пов’язують із погіршенням торговельних відносин між США та Китаєм, які загострилися останніми тижнями.
Тиск з боку США
Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю додатковими 100% митами та новими експортними обмеженнями на програмне забезпечення.
Крім того, обидві країни запровадили взаємні портові збори для суден, а Пекін посилив правила експорту рідкісноземельних елементів, що є критично важливими для високотехнологічної промисловості.
Microsoft – не єдина компанія, яка прагне зменшити залежність від китайського виробництва. Зокрема, Apple також планує розмістити частину нових виробничих ліній у В’єтнамі. За даними Bloomberg, там виготовлятимуть розумний домашній дисплей, внутрішні камери спостереження та просунутого настільного робота.