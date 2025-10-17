Корпорація Microsoft готується вивести виробництво своїх пристроїв Surface та серверного обладнання з Китаю.

Про це повідомило видання Nikkei, зазначивши, що перенесення виробництва може розпочатися з 2026 року.

Виробництво Surface і серверів поза межами Китаю

Згідно з джерелами, Microsoft планує перенести виготовлення компонентів, деталей і збирання пристроїв Surface, а також серверних систем для дата-центрів.

Частину виробничих потужностей компанія вже перемістила з Китаю раніше, і тепер розглядає можливість збільшення обсягів виробництва ігрових консолей Xbox поза межами країни.

Цей крок пов’язують із погіршенням торговельних відносин між США та Китаєм, які загострилися останніми тижнями.

Тиск з боку США

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю додатковими 100% митами та новими експортними обмеженнями на програмне забезпечення.

Крім того, обидві країни запровадили взаємні портові збори для суден, а Пекін посилив правила експорту рідкісноземельних елементів, що є критично важливими для високотехнологічної промисловості.

Microsoft – не єдина компанія, яка прагне зменшити залежність від китайського виробництва. Зокрема, Apple також планує розмістити частину нових виробничих ліній у В’єтнамі. За даними Bloomberg, там виготовлятимуть розумний домашній дисплей, внутрішні камери спостереження та просунутого настільного робота.

