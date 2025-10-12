Китай відреагував на останні кроки президента Дональда Трампа та закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит. До того ж, голова Штатів заохочує Вашингтон до подальших переговорів для укладення торговельної угоди.

Китай закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит

Як пише агентство Bloomberg, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що нещодавні торговельні контрзаходи КНР щодо питань, пов’язаних із США, були потрібними оборонними діями.

У заяві зазначається, що Пекін вживатиме відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.

– Погрози високими митами на кожному кроці – це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. Китай закликає США якомога швидше виправити свої неправильні дії, – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, пезидент США Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада запровадить додаткові 100% тарифи на імпорт з Китаю. За словами голови Штатів, причиною введення мит стало те, що Китай “зайняв вкрай агресивну позицію в сфері торгівлі”.

