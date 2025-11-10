Американская компания Visual Instruments представила первый в мире прозрачный компьютерный монитор под названием Phantom (Фантом). Экран проецирует контент в реальное пространство, соединяя цифровой и физический миры.

Прозрачный монитор Phantom – что известно

Особенность новинки – регулируемая прозрачность. Пользователь может настроить уровень прозрачности или полностью отключить ее, превратив Phantom в обычный монитор.

Устройство подключается к любому компьютеру, игровой консоли или мобильному устройству через USB-C или HDMI – без специального программного обеспечения.

Phantom также позиционируют как решение, помогающее уменьшить усталость глаз. В отличие от традиционных экранов, он позволяет смотреть сквозь панель и фокусировать зрение на разных расстояниях, что, по словам разработчиков, способствует отдыху глаз во время длительной работы.

Phantom – технические характеристики

Модель имеет 24-дюймовый дисплей с разрешением 4K UHD в формате 16:9.

Яркость изменяется в диапазоне от 5 до 5000 нит (Ultra HDR), а цветовой охват составляет 100% sRGB.

Среди других характеристик – уже упомянутая регулируемая прозрачность, поддержка USB-C DisplayPort и HDMI, а также отсутствие компромиссов между производительностью и защитой зрения, как отмечает производитель.

Когда стартует производство

Первая партия под названием Founders Edition будет включать только десять мониторов для первых покупателей. Им обещают приоритетную поставку до конца 2025 года, статус основателей и возможность влиять на финальную версию продукта.

Каждый экземпляр Founders Edition настраивается индивидуально, а цена будет сопоставима с Apple Studio Display, который стоит от $1 599. Компания предлагает 30-дневную политику возврата и годовую гарантию на производственные дефекты.

