Американська компанія Visual Instruments представила перший у світі прозорий комп’ютерний монітор під назвою Phantom (Фантом). Екран проєктує контент у реальний простір, поєднуючи цифровий і фізичний світи.

Прозорий монітор Phantom – що відомо

Особливість новинки – регульована прозорість. Користувач може налаштувати рівень прозорості або повністю вимкнути її, перетворивши Phantom на звичайний монітор.

Пристрій під’єднується до будь-якого комп’ютера, ігрової консолі або мобільного пристрою через USB-C чи HDMI – без спеціального програмного забезпечення.

Phantom також позиціюють як рішення, що допомагає зменшити втому очей. На відміну від традиційних екранів, він дозволяє дивитися крізь панель і фокусувати зір на різних відстанях, що, за словами розробників, сприяє відпочинку очей під час тривалої роботи.

Phantom – технічні характеристики

Модель має 24-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 4K UHD у форматі 16:9.

Яскравість змінюється в діапазоні від 5 до 5000 ніт (Ultra HDR), а колірне охоплення становить 100 % sRGB.

Серед інших характеристик – вже згадана регульована прозорість, підтримка USB-C DisplayPort та HDMI, а також відсутність компромісів між продуктивністю та захистом зору, як зазначає виробник.

Коли стартує виробництво

Перша партія під назвою Founders Edition включатиме лише десять моніторів для перших покупців. Їм обіцяють пріоритетне постачання до кінця 2025 року, статус засновників і можливість впливати на фінальну версію продукту.

Кожен екземпляр Founders Edition налаштовується індивідуально, а ціна буде зіставна з Apple Studio Display, що коштує від $1 599. Компанія пропонує 30-денну політику повернення та річну гарантію на виробничі дефекти.

