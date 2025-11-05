Apple впервые планирует выйти на рынок недорогих ноутбуков, разработав бюджетный Mac для пользователей, которые ищут доступную альтернативу Chromebook и базовым Windows-устройствам.

Новое направление для Apple

Сейчас компания работает над ноутбуком под кодовым названием J700, ориентированным на студентов, бизнес и пользователей, которые преимущественно работают с документами, просматривают веб-страницы или редактируют медиа.

В целевую аудиторию входят и те потенциальные покупатели iPad, которые предпочитают классический формат ноутбука.

Устройство уже проходит активное тестирование в Apple и начальное производство на зарубежных предприятиях. Запуск запланирован на первую половину 2026 года. В компании от официальных комментариев отказались.

Бюджетный Mac – характеристики

Стоимость нового ноутбука не должна превысить $1 тыс. благодаря использованию менее продвинутых компонентов.

Он получит процессор от iPhone, а не специальный Mac-чип, а также LCD-дисплей меньшего размера по сравнению с 13,6-дюймовым экраном MacBook Air.

Это станет первым случаем, когда Apple применит процессор смартфона в ноутбуке. В то же время тесты показали, что он превосходит Mac-чип M1, который использовался в моделях несколько лет назад.

Цены и конкуренция

Этот шаг станет стратегическим разворотом для техногиганта, который ранее концентрировался только на премиум-сегменте. После появления новости акции HP и Dell снизились примерно на 2%, тогда как Apple подросли почти на 1% — до $270,25 за акцию.

Корпорация уже имела опыт продажи версии MacBook Air с M1 через Walmart, которая стоила менее $700, однако бюджетный ноутбук будет полностью новой разработкой. Ожидается, что он предложит лучшую автономность, удобство macOS и интегрированную клавиатуру, оставаясь при этом в ценовом диапазоне базового iPad с клавиатурой (около $600).

Сейчас самый дешевый Mac — это MacBook Air с чипом M4, который стоит $999 (или $899 со скидкой для студентов и преподавателей в рамках программы Apple Education).

Напомним, что в 2026 году Apple будет отмечать свое 50-летие, подготовив большое обновление техники и запуск новой Siri на базе искусственного интеллекта Gemini от Google.

Bloomberg

