Apple готовит первый бюджетный Mac: что известно о новом ноутбуке
- Устройство под кодовым названием J700 получит процессор от iPhone и LCD-дисплей меньшего размера.
- Цена будет ниже $1 000, а официальный запуск ожидается в первой половине 2026 года.
- Компания стремится конкурировать с Chromebook и базовыми Windows-моделями.
Apple впервые планирует выйти на рынок недорогих ноутбуков, разработав бюджетный Mac для пользователей, которые ищут доступную альтернативу Chromebook и базовым Windows-устройствам.
Новое направление для Apple
Сейчас компания работает над ноутбуком под кодовым названием J700, ориентированным на студентов, бизнес и пользователей, которые преимущественно работают с документами, просматривают веб-страницы или редактируют медиа.
В целевую аудиторию входят и те потенциальные покупатели iPad, которые предпочитают классический формат ноутбука.
Устройство уже проходит активное тестирование в Apple и начальное производство на зарубежных предприятиях. Запуск запланирован на первую половину 2026 года. В компании от официальных комментариев отказались.
Бюджетный Mac – характеристики
Стоимость нового ноутбука не должна превысить $1 тыс. благодаря использованию менее продвинутых компонентов.
Он получит процессор от iPhone, а не специальный Mac-чип, а также LCD-дисплей меньшего размера по сравнению с 13,6-дюймовым экраном MacBook Air.
Это станет первым случаем, когда Apple применит процессор смартфона в ноутбуке. В то же время тесты показали, что он превосходит Mac-чип M1, который использовался в моделях несколько лет назад.
Цены и конкуренция
Этот шаг станет стратегическим разворотом для техногиганта, который ранее концентрировался только на премиум-сегменте. После появления новости акции HP и Dell снизились примерно на 2%, тогда как Apple подросли почти на 1% — до $270,25 за акцию.
Корпорация уже имела опыт продажи версии MacBook Air с M1 через Walmart, которая стоила менее $700, однако бюджетный ноутбук будет полностью новой разработкой. Ожидается, что он предложит лучшую автономность, удобство macOS и интегрированную клавиатуру, оставаясь при этом в ценовом диапазоне базового iPad с клавиатурой (около $600).
Сейчас самый дешевый Mac — это MacBook Air с чипом M4, который стоит $999 (или $899 со скидкой для студентов и преподавателей в рамках программы Apple Education).
Напомним, что в 2026 году Apple будет отмечать свое 50-летие, подготовив большое обновление техники и запуск новой Siri на базе искусственного интеллекта Gemini от Google.