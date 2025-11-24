С 15 ноября началась подача заявок на получение Зимней поддержки в размере 1000 грн, а с 21 ноября подать заявку на помощь в размере 6 500 грн могут незащищенные слои населения.

Чтобы сделать это корректно в приложении Дія, его нужно обязательно обновить. Если на телефоне установлена не обновленная версия, могут возникать ошибки, и данные автоматически не подтягиваются. Это важно при загрузке документов из государственных реестров, например свидетельства о рождении ребенка.

Без обновления приложения эти документы могут не подтянуться, и оформить помощь на ребенка будет невозможно.

Как обновить приложение Дія — читайте в нашем материале.

Как обновить Дія на телефоне

Обновление необходимо, чтобы приложение работало стабильно, без ошибок и с доступом к новым функциям. Сделать это можно через стандартный магазин приложений на телефоне.

Нужно открыть магазин приложений (App Store или Google Play), найти Дія в поиске.

Как обновить Дія на Android:

Открыть Google Play.

В строке поиска ввести Дія.

Открыть страницу приложения.

Нажать Обновить, если обновление доступно.

Дождаться установки.

Как обновить Дию на iPhone:

Откройте App Store на телефоне.

В нижнем меню выберите вкладку Обновления (Updates).

Найдите приложение Дія в списке доступных обновлений.

Нажмите кнопку Обновить рядом с Дія.

Если кнопка не отображается, возможно, обновление еще не стало доступно в вашем регионе. В таком случае можно попробовать: перезапустить App Store или включить автообновление в настройках iPhone (Настройки — App Store — Автоматическая загрузка обновлений).

Как обновить Дія пошагово в приложении

Обновление можно запустить и непосредственно из самого Дія.

Как обновить Дія, инструкция через настройки приложения:

Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел Настройки и выбрать пункт Обновить приложение.

После этого система автоматически перенаправляет пользователя в магазин приложений — Google Play или App Store.

На странице Дія достаточно нажать кнопку Обновить, после чего начнется загрузка и установка новой версии.

