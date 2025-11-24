Пошаговая инструкция: как обновить приложение Дія на iPhone и Android
С 15 ноября началась подача заявок на получение Зимней поддержки в размере 1000 грн, а с 21 ноября подать заявку на помощь в размере 6 500 грн могут незащищенные слои населения.
Чтобы сделать это корректно в приложении Дія, его нужно обязательно обновить. Если на телефоне установлена не обновленная версия, могут возникать ошибки, и данные автоматически не подтягиваются. Это важно при загрузке документов из государственных реестров, например свидетельства о рождении ребенка.
Без обновления приложения эти документы могут не подтянуться, и оформить помощь на ребенка будет невозможно.
Как обновить приложение Дія — читайте в нашем материале.
Как обновить Дія на телефоне
Обновление необходимо, чтобы приложение работало стабильно, без ошибок и с доступом к новым функциям. Сделать это можно через стандартный магазин приложений на телефоне.
Нужно открыть магазин приложений (App Store или Google Play), найти Дія в поиске.
Как обновить Дія на Android:
- Открыть Google Play.
- В строке поиска ввести Дія.
- Открыть страницу приложения.
- Нажать Обновить, если обновление доступно.
- Дождаться установки.
Как обновить Дию на iPhone:
- Откройте App Store на телефоне.
- В нижнем меню выберите вкладку Обновления (Updates).
- Найдите приложение Дія в списке доступных обновлений.
- Нажмите кнопку Обновить рядом с Дія.
Если кнопка не отображается, возможно, обновление еще не стало доступно в вашем регионе. В таком случае можно попробовать: перезапустить App Store или включить автообновление в настройках iPhone (Настройки — App Store — Автоматическая загрузка обновлений).
Как обновить Дія пошагово в приложении
Обновление можно запустить и непосредственно из самого Дія.
Как обновить Дія, инструкция через настройки приложения:
- Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел Настройки и выбрать пункт Обновить приложение.
- После этого система автоматически перенаправляет пользователя в магазин приложений — Google Play или App Store.
- На странице Дія достаточно нажать кнопку Обновить, после чего начнется загрузка и установка новой версии.