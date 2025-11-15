Стартовало оформление Зимней поддержки: пользователи жалуются на сбой в Дії
- Зимняя 1 000 грн — разовая государственная помощь для каждого украинца.
Сегодня, 15 ноября, в приложении Дія стартовало оформление Зимней поддержки от государства. Каждый гражданин Украины может подать заявку на получение 1000 грн.
Об этом рассказывают Факты ICTV.
Оформление Зимней поддержки в Дії: что известно
Так, с сегодняшнего дня украинцы могут подать заявку на Зимнюю поддержку в приложении Дія и получить 1 000 грн на оплату коммуналки, покупку лекарств, почтовые услуги, книги, продукты украинского производства (кроме подакцизных), или же сделать пожертвование на помощь Вооруженным силам Украины.
Как получить помощь 1000 грн:
- Войдите в приложение Дія — Сервисы — Зимняя поддержка,
- выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите Далее,
- выберите карту Национальный кэшбэк для выплаты,
- подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите Отправить,
- дождитесь выплаты.
Заявление необходимо подать до 24 декабря, а выплатой можно будет воспользоваться до 30 июня 2026 года.
Также можно подать заявку и на детей.
Услуга Зимняя поддержка в размере 1000 грн доступна для всех граждан на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Сбой в Дії
Сообщается, что сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявки на получение 1000 грн, и из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. Некоторым пользователям приложение выдает ошибку при входе.
— Если у вас так произошло — пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все точно успеют подать заявку, — подчеркнули в Дії.
