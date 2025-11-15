Сегодня, 15 ноября, в приложении Дія стартовало оформление Зимней поддержки от государства. Каждый гражданин Украины может подать заявку на получение 1000 грн.

Об этом рассказывают Факты ICTV.

Оформление Зимней поддержки в Дії: что известно

Так, с сегодняшнего дня украинцы могут подать заявку на Зимнюю поддержку в приложении Дія и получить 1 000 грн на оплату коммуналки, покупку лекарств, почтовые услуги, книги, продукты украинского производства (кроме подакцизных), или же сделать пожертвование на помощь Вооруженным силам Украины.

Как получить помощь 1000 грн:

Войдите в приложение Дія — Сервисы — Зимняя поддержка,

выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите Далее,

выберите карту Национальный кэшбэк для выплаты,

подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите Отправить,

дождитесь выплаты.

Заявление необходимо подать до 24 декабря, а выплатой можно будет воспользоваться до 30 июня 2026 года.

Также можно подать заявку и на детей.

Услуга Зимняя поддержка в размере 1000 грн доступна для всех граждан на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Сбой в Дії

Сообщается, что сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявки на получение 1000 грн, и из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. Некоторым пользователям приложение выдает ошибку при входе.

— Если у вас так произошло — пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все точно успеют подать заявку, — подчеркнули в Дії.

Также заработает проект Укрзализныця 3000, который позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 000 километров в сезон низкого спроса.

Источник : Дія

