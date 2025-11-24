З 15 листопада почалася подача заявок на отримання Зимової підтримки у розмірі 1000 грн, а з 21 листопада подати заявку на допомогу у розмірі 6 500 грн можуть незахищені верстви населення.

Щоб зробити це коректно в застосунку Дія, його потрібно обов’язково оновити. Якщо на телефоні встановлена не оновлена версія, можуть виникати помилки, і дані автоматично не підтягуються. Це важливо при завантаженні документів із державних реєстрів, наприклад свідоцтва про народження дитини.

Без оновлення застосунку, ці документи можуть не підтягнутися, і оформити допомогу на дитину буде неможливо.

Зараз дивляться

Як оновити застосунок Дія – читайте в нашому матеріалі.

Як оновити Дію на телефоні

Оновлення потрібне, щоб застосунок працював стабільно, без помилок і з доступом до нових функцій. Зробити це можна через стандартний магазин застосунків на телефоні.

Потрібно відкрити магазин застосунків (App Store або Google Play), знайти Дія у пошуку.

Як оновити Дію на Android:

Відкрити Google Play. У рядку пошуку ввести Дія. Відкрити сторінку застосунку. Натиснути Оновити, якщо оновлення доступне. Дочекатися встановлення.

Як оновити Дію на iPhonе:

Відкрити App Store на телефоні. У нижньому меню обрати вкладку Оновлення (Updates). Знайти застосунок Дія у списку доступних оновлень. Натиснути кнопку Оновити поруч із Дією.

Якщо кнопка не відображається, можливо, оновлення ще не стало доступним у вашому регіоні. У такому випадку можна спробувати: перезапустити App Store або увімкнути автооновлення у налаштуваннях iPhone (Налаштування – App Store – Автоматичне завантаження оновлень).

Як оновити Дію покроково у застосунку

Оновлення можна запустити й безпосередньо з самої Дії.

Як оновити Дію, інструкція через налаштування застосунку:

Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти в розділ Налаштування та вибрати пункт Оновити застосунок.

Після цього система автоматично перекидає користувача до магазину застосунків — Google Play або App Store.

На сторінці Дії достатньо натиснути кнопку Оновити, після чого почнеться завантаження й встановлення нової версії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.