З 15 листопада почалася подача заявок на отримання Зимової підтримки у розмірі 1000 грн, а з 21 листопада подати заявку на допомогу у розмірі 6 500 грн можуть незахищені верстви населення. 

Щоб зробити це коректно в застосунку Дія, його потрібно обов’язково оновити. Якщо на телефоні встановлена не оновлена версія, можуть виникати помилки, і дані автоматично не підтягуються. Це важливо при завантаженні документів із державних реєстрів, наприклад свідоцтва про народження дитини. 

Без оновлення застосунку, ці документи можуть не підтягнутися, і оформити допомогу на дитину буде неможливо. 

Як оновити застосунок Дія – читайте в нашому матеріалі.

Як оновити Дію на телефоні

Оновлення потрібне, щоб застосунок працював стабільно, без помилок і з доступом до нових функцій. Зробити це можна через стандартний магазин застосунків на телефоні.

Потрібно відкрити магазин застосунків (App Store або Google Play), знайти Дія у пошуку.

 Як оновити Дію на Android:

  1. Відкрити Google Play.
  2. У рядку пошуку ввести Дія.
  3. Відкрити сторінку застосунку.
  4. Натиснути Оновити, якщо оновлення доступне.
  5. Дочекатися встановлення.

Як оновити Дію на iPhonе:

  1. Відкрити App Store на телефоні.
  2. У нижньому меню обрати вкладку Оновлення (Updates).
  3. Знайти застосунок Дія у списку доступних оновлень.
  4. Натиснути кнопку Оновити поруч із Дією.

Якщо кнопка не відображається, можливо, оновлення ще не стало доступним у вашому регіоні. У такому випадку можна спробувати: перезапустити App Store або увімкнути автооновлення у налаштуваннях iPhone (Налаштування – App Store – Автоматичне завантаження оновлень).

Як оновити Дію покроково у застосунку

Оновлення можна запустити й безпосередньо з самої Дії. 

Скрин 1 Дія
Скрин 1 Дія
Скрин 2 Дія
Скрин 2 Дія
Скрин 3 Дія
Скрин 3 Дія
Скрин 1 Дія
Скрин 2 Дія
Скрин 3 Дія

Як оновити Дію, інструкція через налаштування застосунку:

  • Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти в розділ Налаштування та вибрати пункт Оновити застосунок. 
  • Після цього система автоматично перекидає користувача до магазину застосунків — Google Play або App Store. 
  • На сторінці Дії достатньо натиснути кнопку Оновити, після чого почнеться завантаження й встановлення нової версії.
Дія

