Покрокова інструкція: як оновити застосунок Дія на iPhone і Android
З 15 листопада почалася подача заявок на отримання Зимової підтримки у розмірі 1000 грн, а з 21 листопада подати заявку на допомогу у розмірі 6 500 грн можуть незахищені верстви населення.
Щоб зробити це коректно в застосунку Дія, його потрібно обов’язково оновити. Якщо на телефоні встановлена не оновлена версія, можуть виникати помилки, і дані автоматично не підтягуються. Це важливо при завантаженні документів із державних реєстрів, наприклад свідоцтва про народження дитини.
Без оновлення застосунку, ці документи можуть не підтягнутися, і оформити допомогу на дитину буде неможливо.
Як оновити застосунок Дія – читайте в нашому матеріалі.
Як оновити Дію на телефоні
Оновлення потрібне, щоб застосунок працював стабільно, без помилок і з доступом до нових функцій. Зробити це можна через стандартний магазин застосунків на телефоні.
Потрібно відкрити магазин застосунків (App Store або Google Play), знайти Дія у пошуку.
Як оновити Дію на Android:
- Відкрити Google Play.
- У рядку пошуку ввести Дія.
- Відкрити сторінку застосунку.
- Натиснути Оновити, якщо оновлення доступне.
- Дочекатися встановлення.
Як оновити Дію на iPhonе:
- Відкрити App Store на телефоні.
- У нижньому меню обрати вкладку Оновлення (Updates).
- Знайти застосунок Дія у списку доступних оновлень.
- Натиснути кнопку Оновити поруч із Дією.
Якщо кнопка не відображається, можливо, оновлення ще не стало доступним у вашому регіоні. У такому випадку можна спробувати: перезапустити App Store або увімкнути автооновлення у налаштуваннях iPhone (Налаштування – App Store – Автоматичне завантаження оновлень).
Як оновити Дію покроково у застосунку
Оновлення можна запустити й безпосередньо з самої Дії.
Як оновити Дію, інструкція через налаштування застосунку:
- Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти в розділ Налаштування та вибрати пункт Оновити застосунок.
- Після цього система автоматично перекидає користувача до магазину застосунків — Google Play або App Store.
- На сторінці Дії достатньо натиснути кнопку Оновити, після чого почнеться завантаження й встановлення нової версії.