Meta переманила топ-дизайнера Apple: за что отвечал Алан Дай
- В Apple уже подтвердили переход Алана Дая, который работал в компании почти 20 лет.
- Дай возглавлял Human Interface Design и работал над Vision Pro, iPhone X и Apple Watch.
- 31 декабря он станет главным директором по дизайну Meta.
Meta официально приняла на работу одного из главных дизайнеров Apple – Алана Дая.
В Apple подтвердили информацию о переходе специалиста, который более десятилетия формировал облик ключевых продуктов компании.
Зачем Meta переманила Дая
Привлечение дизайнера свидетельствует о намерении Meta расширить линейку потребительской техники и быстрее выйти на рынок ИИ-устройств. Компания уже производит умные очки в партнерстве с EssilorLuxottica (Ray-Ban и Oakley) и стремится развивать экосистему подобных гаджетов.
Meta активно конкурирует в охоте за талантами в Кремниевой долине. Компания нанимает специалистов и заключает соглашения со стартапами, чтобы усилить позиции в сфере ИИ и создании нового поколения аппаратных и программных решений.
Переход Алана Дая стал очередным в череде громких увольнений в Apple — ранее компанию покинули операционный директор Джефф Уильямс и руководитель ИИ-направления Джон Джаннандреа.
Кто такой Алан Дай и чем он занимался в Apple
Алан Дай работал в Apple с 2006 года, а с 2015-го возглавлял команду Human Interface Design.
За это время он помог сформировать облик и опыт использования таких продуктов, как гарнитура Vision Pro, iPhone X и Apple Watch. Также под его руководством происходили крупные редизайны операционных систем и приложений Apple.
31 декабря он официально присоединится к Meta в должности главного директора по дизайну.
Его место в Apple займет Стивен Лемей — опытный дизайнер, работающий в компании с 1999 года. CEO Apple Тим Кук подчеркнул, что Лемей сыграл ключевую роль в создании всех основных интерфейсов Apple за более чем 20 лет.