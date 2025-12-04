Meta офіційно працевлаштувала одного з головних дизайнерів Apple – Алана Дая.

В Apple підтвердили інформацію про перехід фахівця, який понад десятиліття формував вигляд ключових продуктів компанії.

Навіщо Meta переманила Дая

Залучення дизайнера свідчить про намір Meta розширити лінійку споживчої техніки та швидше вийти на ринок ШІ-пристроїв. Компанія вже виробляє розумні окуляри у партнерстві з EssilorLuxottica (Ray-Ban та Oakley) й прагне розбудовувати екосистему подібних гаджетів.

Meta активно конкурує у полюванні за талантами у Кремнієвій долині. Компанія наймає спеціалістів і укладає угоди зі стартапами, щоб посилити позиції в ШІ-сфері та створенні нового покоління апаратних і програмних рішень.

Перехід Алана Дая став черговим у низці гучних звільнень в Apple – раніше компанію покинули операційний директор Джефф Вільямс і керівник ШІ-напрямку Джон Джаннандреа.

Хто такий Алан Дай і що він робив в Apple

Алан Дай працював у Apple з 2006 року, а з 2015-го очолював команду Human Interface Design.

За цей час він допоміг сформувати вигляд і досвід користування такими продуктами, як гарнітура Vision Pro, iPhone X та Apple Watch. Також під його керівництвом відбувалися великі редизайни операційних систем і додатків Apple.

31 грудня він офіційно приєднається до Meta на посаді оловного директора з дизайну.

Його місце в Apple займе Стівен Лемей – досвідчений дизайнер, який працює в компанії з 1999 року. CEO Apple Тім Кук наголосив, що Лемей відіграв ключову роль у створенні всіх основних інтерфейсів Apple за понад 20 років.

Джерело : Reuters

