Оновлення iOS 26 від Apple для iPhone стало доступним власникам iPhone 11, iPhone SE 2 і пізніших моделей.

iOS 26 від Apple став доступним користувачам

Головною особливістю iOS 26 є дизайн Liquid Glass від Apple, який містить елементи на екрані, що нагадують “скляний” вигляд.

Серед інших функцій – помічник з фільтрації дзвінків, новий додаток для ігор і попереднього перегляду, вбудований переклад у всій системі, а також оновлення додатків Genmoji та Image Playground.

Оновлення операційної системи зазнало істотних змін у цифровому форматі, оскільки Apple перейшла з iOS 18 на iOS 26 з двох основних причин.

По-перше, компанія хотіла синхронізувати всі операційні системи – iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS і VisionOS.

Крім того, компанія хотіла відобразити номер року, в якому більшість користувачів використовуватимуть це оновлення.

Рідке скло iOS 26 від Apple

Дизайн Liquid Glass став найзначнішим візуальним оновленням iOS за останні роки. Метою Apple у цьому оновленні було натхнення інтерфейсом Vision Pro і його застосування у всіх своїх операційних системах.

Елементи повинні виглядати так, ніби зроблені з напівпрозорого скла. Це призвело до проблем з читабельністю і зовнішнім виглядом елементів на задньому плані.

З червня Apple неодноразово вносила зміни в “скляний” вигляд інтерфейсу в бета-версіях. Хоча компанія випускає стабільну версію iOS 26 сьогодні, проте в найближчі місяці можна очікувати візуальних поліпшень для підвищення читабельності та зручності використання.

Користувачам може знадобитися деякий час, щоб звикнути до цих візуальних змін, а деякі елементи можуть їм не сподобатися одразу.

Можливості штучного інтелекту iOS 26 від Apple

На відміну від грандіозного запуску Apple Intelligence минулого року, в цій операційній системі функцій штучного інтелекту небагато, особливо з огляду на затримки із запуском і впровадженням нових функцій.

Компанія робить переклад на основі ШІ доступним у таких додатках, як Повідомлення, FaceTime і Телефон.

Наразі ця функція підтримує англійську (Велика Британія, США), французьку (Франція), німецьку та португальську (Бразилія), а також іспанську (Іспанія) мови.

З виходом iOS 26 компанія також запускає функцію живого перекладу на AirPods, включаючи нещодавно випущені AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 і AirPods 4.

В iOS 26 оновлено візуальний інтелект для розпізнавання вмісту екрана. Для виклику цього меню необхідно натиснути комбінацію кнопок живлення та зменшення гучності. Apple Intelligence може пропонувати події для додавання в календар.

Користувачі можуть поставити питання про вміст екрана, використовуючи Google Visual Search або ChatGPT. Apple випускає власну функцію Circle to search під назвою Highlight.

Інші особливості iOS 26 від Apple

Тепер користувачі iOS 26 від Apple мають можливість встановити різний час повтору сигналу будильника від 1 до 15 хвилин.

Оновлення додатка Wallet дозволяє створити цифрове посвідчення особи на основі паспорта для пред’явлення співробітнику TSA в аеропорту.

Крім того, в додатку оновлено екран посадкового талона з додатковою інформацією про аеропорт і рейс.

Функція запису голосу в iOS 26 дозволяє вибирати джерело вхідного сигналу. Також доступна ізоляція голосу і можливість локального запису аудіо та відео. Це зручно для творців подкастів, які записують відеодзвінки.

Apple робить нагадування інтелектуальними, автоматично генеруючи продукти за рецептом з вебсторінки. Водночас нагадування можуть з’являтися на основі електронного листа, сайту або нотатки, які переглядають користувачі.

В App Store тепер є мітки доступності, що вказують на наявність функцій, включаючи VoiceOver, голосове керування, збільшений текст, достатню контрастність, зменшений рух і субтитри.

Apple оновила батьківський контроль, щоб обмежити спілкування з нових номерів телефонів без схвалення, а також включити відповідні віку можливості в сторонніх додатках і App Store.

Джерело: TechCrunch

