Группа активистов из организации Anna’s Archive заявила о масштабном взломе системы защиты Spotify.

Хакеры смогли скачать 86 млн музыкальных файлов и огромную базу данных об артистах и альбомах.

Активисты планируют выложить всю эту музыку в открытый доступ через торренты.

Что попало в руки хакеров

Общий объем похищенных из Spotify данных составляет около 300 терабайт. Представители Anna’s Archive утверждают, что эта коллекция охватывает более 99% всей музыки, которую люди реально слушают на платформе.

Хотя в сервисе хранится более 100 млн треков, пираты считают свою добычу «замечательным началом» для создания всемирного музыкального архива, которому не страшны войны или катастрофы.

Spotify уже отреагировал на инцидент. Компания подтвердила, что злоумышленники обошли цифровые замки (DRM) с помощью специально созданных аккаунтов. Сейчас эти профили заблокированы, а сервис внедрил дополнительные меры безопасности.

Опасность для музыкальной индустрии

Эксперты считают, что наибольшую выгоду от этого получат разработчики искусственного интеллекта.

Обучение нейросетей на лицензионной музыке стоит миллионы долларов, а такие пиратские базы позволяют технологическим гигантам тренировать свои модели бесплатно, игнорируя авторские права.

Кроме того, специалисты отмечают, что, имея такой объем данных, любой, кто обладает мощным сервером, сможет создать “собственную бесплатную копию Spotify”.

Напомним, что осенью стриминг столкнулся с массовыми бойкотами со стороны ряда музыкантов и групп. Так артисты протестовали против инвестиций основателя и гендиректора платформы Даниэля Эка в военную компанию Helsing, которая разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта.

