Британський гурт Massive Attack заявив про видалення свого каталогу з музичного сервісу Spotify.

Музиканти пояснили рішення протестом проти інвестицій засновника й гендиректора платформи Даніеля Ека у військову компанію Helsing, яка розробляє технології на основі штучного інтелекту.

Massive Attack бойкотує Spotify

У червні венчурна компанія Prima Materia, співзасновником якої є Ек, вклала €600 млн у Helsing. Ця фірма створює програмне забезпечення, яке аналізує дані з бойових сенсорів і озброєнь у реальному часі, а також виробляє власні військові дрони HX-2.

– Ми вважаємо, що фінансування подібних технологій накладає на артистів не лише економічний, а й морально-етичний тягар. Гроші фанів, зароблені творчістю музикантів, у результаті йдуть на створення смертоносних систем, – йдеться у заяві Massive Attack.

Паралельно гурт долучився до ініціативи No Music for Genocide, у якій понад 400 артистів та лейблів обмежили доступ до своєї музики в Ізраїлі. У заяві Massive Attack наголошується, що цей крок не напряму пов’язаний із бойкотом Spotify, але обидві дії мають на меті протест проти підтримки воєнних злочинів і геноциду.

У своєму Instagram гурт провів паралелі з бойкотами часів апартеїду в Південній Африці, закликавши інших музикантів приєднатися до кампанії.

Реакція Spotify, Helsing та українців

У компанії Spotify відповіли, що сервіс і Helsing – “це дві окремі компанії”. Там також наголосили, що військові розробки Helsing “не пов’язані з Газою”, а спрямовані на оборону Європи від російської агресії в Україні.

– Наразі поширюється дезінформація, ніби наша технологія використовується у війнах поза Україною. Це неправда. Наші розробки застосовують лише європейські країни для стримування та оборони від російської агресії, – акцентується у заяві Helsing.

Рішення Massive Attack обурило українських фанатів гурту, які прийшли в коментарі з запитанням щодо іншого музичного сервісу.

Тоді чому ви не покинете Yandex Music? Ви підтримуєте російську армію і геноцид українців?

Будьмо послідовними. Ви також видалите свою музику з російського Yandex Music?

Чому ви на Yandex Music, компанії, пов’язаній з російським урядом та ізраїльськими інвестиціями?

Helsing виробляє дрони, які захищають небо України, а ви – на Yandex Music. Мені це здається підтримкою геноциду, а не запобіганням йому.

А як же Yandex?

Це лицемірство, друзі. Ви все ще з’являєтеся на російській державній платформі Яндекс, яка причетна до геноциду українців, що триває вже три роки, згідно з міжнародним судом у Гаазі. А ще є кримські татари, геноцид яких Росія розпочала у 2014 році, – пишуть користувачі соцмереж.

Хто ще підтримав бойкот

Massive Attack стали першим великим гуртом із мейджор-лейблу, який пішов на такий крок. До них уже приєдналися інші колективи — King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Deerhoof, Wu Lyf та інші.

На відміну від інді-виконавців, Massive Attack не можуть перенести свою дискографію на альтернативний сервіс Bandcamp, адже він доступний лише незалежним артистам.

