Работа HR все больше зависит от мобильности и скорости реакции, поэтому многие процессы сегодня выполняются прямо со смартфона. Рекрутеры ведут переписку, анализируют отклики, корректируют графики и проводят короткие онлайн-интервью, пользуясь удобными приложениями и современными устройствами.

Когда встает вопрос о том, какие гаджеты подходят для этого лучше всего, оптимальным выбором становятся телефоны, которые совмещают производительность, компактность и доступ к десяткам профессиональных инструментов.

Почему смартфоны стали ключевым инструментом HR

Переход на современные смартфоны облегчает ежедневную коммуникацию с кандидатами и командой.

HR-специалисту больше не нужно ждать, пока он окажется у ноутбука – мощные модели телефонов позволяют быстро отвечать на сообщения, корректировать графики, проводить короткие видеозвонки и отслеживать статус вакансий в удобных приложениях.

Экран AMOLED, поддержка NFC, быстрый заряд, автономность батареи и большое количество оперативной памяти делают смартфон универсальным помощником как в офисе, так и в поездках.

Именно поэтому многие HR выбирают производительный телефон с большим дисплеем и удобным сенсорным управлением, чтобы держать все под контролем.

Приложения, которые упрощают работу HR-менеджера

Смартфоны давно стали платформой для корпоративных сервисов, CRM-систем и коммуникационных инструментов.

Многие HR-задачи легко закрыть через мобильные приложения, и это экономит время, силы и нервы.

Среди популярных инструментов есть целые наборы, которые сегодня считаются маст-хэв для рекрутеров и HR-команд:

Планировщики. Помогают вести списки вакансий, прогнозировать закрытие позиций, контролировать дедлайны и быстро расставлять приоритеты. Самые популярные планировщики для смартфонов: TickTick, Trello, Todoist, Google Календарь и Google Tasks. Коммуникация. Приложения обеспечивают стабильную мобильную связь, мгновенные чаты, видеозвонки и гибкие настройки уведомлений. Самые популярные на данный момент: WhatsApp, Telegram, ZOOM, Viber и Facebook Messenger. Приложения и сервисы для рекрутинга. Для HR на смартфоне популярны универсальные HRM/ATS системы с мобильными приложениями, такие как Hurma, BambooHR, Zoho People, Workable для управления персоналом, рекрутингом, аналитикой. А также специализированные сервисы для поиска работы (HH, SuperJob) и планирования смен (Connecteam, Deputy), которые автоматизируют процессы и предоставляют мобильный доступ к ключевым функциям, как, например, для управления задачами, документооборотом, обучением и коммуникациями. Документооборот. Популярные приложения для документооборота на смартфоне включают офисные пакеты (WPS Office, Microsoft 365, Google Docs/Workspace, OfficeSuite, Р7) для создания и редактирования документов и специализированные сервисы (Directum, ELMA, Dropbox) для хранения и обмена, а также инструменты для PDF (Adobe Acrobat Reader, Xodo) и сканирования (CamScanner), позволяющие работать с любыми форматами и переводить бумажные документы в цифровой вид. Сторидж и заметки. Обеспечивают быстрый доступ к материалам компании, шаблонам, презентациям и рабочим файлам. Приложения для заметок включают Google Keep (простые цветные стикеры, списки, аудиозаписи), Evernote (мощный комбайн с шаблонами, веб-клиппером, поиском по рукописному тексту), Microsoft OneNote (идеален для структурированных заметок и командной работы), а также Notion (универсальная рабочая область для заметок, баз данных, проектов).

Бюджетные телефоны подходят для базовых задач, а флагманские модели обеспечивают высокую производительность и многозадачность.

Как выбрать телефон для работы HR

При выборе мобильного помощника важны характеристики смартфонов, автономность, встроенная память, качество камеры и комфорт восприятия информации на экране.

Часто HR предпочитают модели телефонов с большим дисплеем, чтобы удобно читать резюме и работать в CRM, а также Видеоинтервью.

