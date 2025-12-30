Робота HR все більше залежить від мобільності та швидкості реакції, тому багато процесів сьогодні виконуються просто зі смартфона. Рекрутери ведуть листування, аналізують відгуки, коригують графіки та проводять короткі онлайн-інтерв’ю, користуючись зручними додатками та сучасними пристроями.

Коли постає питання про те, які гаджети підходять для цього найкраще, оптимальним вибором стають телефони, які поєднують продуктивність, компактність і доступ до десятків професійних інструментів.

Чому смартфони стали ключовим інструментом HR

Перехід на сучасні смартфони полегшує щоденну комунікацію з кандидатами та командою.

HR-фахівцю більше не потрібно чекати, поки він опиниться біля ноутбука, – потужні моделі телефонів дозволяють швидко відповідати на повідомлення, коригувати графіки, проводити короткі відеодзвінки та відстежувати статус вакансій у зручних додатках.

Екран AMOLED, підтримка NFC, швидка зарядка, автономність батареї і велика кількість оперативної пам’яті роблять смартфон універсальним помічником як в офісі, так і в поїздках.

Саме тому багато HR вибирають продуктивний телефон із великим дисплеєм і зручним сенсорним управлінням, щоб тримати все під контролем.

Додатки, які спрощують роботу HR-менеджера

Смартфони давно стали платформою для корпоративних сервісів, CRM-систем і комунікаційних інструментів.

Багато HR-завдань легко закрити через мобільні додатки, і це економить час, сили і нерви.

Серед популярних інструментів є цілі набори, які сьогодні вважаються маст-хев для рекрутерів і HR-команд:

Планувальники. Допомагають вести списки вакансій, прогнозувати закриття позицій, контролювати дедлайни і швидко розставляти пріоритети. Найпопулярніші планувальники для смартфонів: TickTick, Trello, Todoist, Google Календар і Google Tasks. Комунікація. Додатки забезпечують стабільний мобільний зв’язок, миттєві чати, відеодзвінки і гнучкі налаштування повідомлень. Найпопулярніші наразі: WhatsApp, Telegram, ZOOM, Viber і Facebook Messenger. Додатки та сервіси для рекрутингу. Для HR на смартфоні популярні універсальні HRM/ATS системи з мобільними додатками, такі як Hurma, BambooHR, Zoho People, Workable для управління персоналом, рекрутингом, аналітикою. А також спеціалізовані сервіси для пошуку роботи (HH, SuperJob) і планування змін (Connecteam, Deputy), які автоматизують процеси та надають мобільний доступ до ключових функцій, як, наприклад, для управління завданнями, документообігом, навчанням та комунікаціями. Документообіг. Популярні додатки для документообігу на смартфоні містять офісні пакети (WPS Office, Microsoft 365, Google Docs/Workspace, OfficeSuite, Р7) для створення та редагування документів і спеціалізовані сервіси (Directum, ELMA, Dropbox) для зберігання та обміну, а також інструменти для PDF (Adobe Acrobat Reader, Xodo) і сканування (CamScanner), що дозволяють працювати з будь-якими форматами і трансформувати паперові документи в цифровий вигляд. Сторидж і нотатки. Забезпечують швидкий доступ до матеріалів компанії, шаблонів, презентацій і робочих файлів. Додатки для нотаток включають Google Keep (прості кольорові стікери, списки, аудіозаписи), Evernote (потужний комбайн з шаблонами, веб-кліпером, пошуком по рукописному тексту), Microsoft OneNote (ідеальний для структурованих нотаток і командної роботи), а також Notion (універсальна робоча область для нотаток, баз даних, проектів).

Бюджетні телефони підходять для базових завдань, а флагманські моделі забезпечують високу продуктивність і багатозадачність.

Як вибрати телефон для роботи HR

При виборі мобільного помічника важливі характеристики смартфонів, автономність, вбудована пам’ять, якість камери і комфорт сприйняття інформації на екрані.

Часто HR віддають перевагу моделям телефонів із великим дисплеєм, щоб зручно читати резюме і працювати в CRM, а також відеоінтерв’ю.

