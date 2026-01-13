Компании Apple и Google официально объявили о многолетнем сотрудничестве, которое изменит принципы работы искусственного интеллекта в iPhone и других устройствах Apple.

Согласно соглашению, новое поколение моделей Apple Foundation Models будет базироваться на технологиях Google Gemini и ее облачных решениях.

Стоимость этого партнерского соглашения оценивается примерно в $1 млрд в год. Оно предусматривает не только использование интеллектуальных моделей, но и глубокую техническую поддержку и совместную интеграцию систем в продукты Apple.

Что изменится для пользователей и Siri

Главным результатом сотрудничества станет радикальное обновление голосового помощника Siri. Благодаря модели Gemini, которая насчитывает 1,2 трлн параметров, Siri сможет:

гораздо точнее понимать контекст разговора;

качественно обобщать большие объемы информации;

выполнять сложные команды, состоящие из нескольких шагов.

Ожидается, что обновленная Siri появится весной 2026 года вместе с выходом операционной системы iOS 26.4. Несмотря на мощность Gemini, часть функций Apple будет продолжать выполнять на базе собственных разработок.

Конфиденциальность и технические особенности

Apple подчеркивает, что сотрудничество с Google не изменит стандартов конфиденциальности. Обработка данных будет происходить непосредственно на устройствах пользователей и через систему Private Cloud Compute на защищенных серверах Apple. Таким образом, личная информация не будет попадать в Google.

Интересно, что Google будет выступать техническим партнером за кулисами — соглашение не планируют широко рекламировать, как это было с поисковиком в Safari.

Кроме того, Apple рассматривает это партнерство как временное, поскольку уже разрабатывает собственную облачную модель на 1 трлн параметров, которую планирует запустить в следующем году для замены Gemini.

Источник : Google